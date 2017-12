Terremotos, queda de avião e ascensão de Bruno Borges marcará o Acre em 2018

O último dia de 2017, será com chuva a qualquer momento, desde as primeiras horas do dia, na maior parte do Acre, de Rondônia, do Amazonas, de Mato Grosso, de Goiás, do Distrito Federal, da Bolívia e do Peru. As informações são do pesquisador meteorológico Davi Friale, disponibilizadas no site O Tempo Aqui.

“As condições atmosféricas estarão altamente favoráveis à ocorrência de chuvas fortes e volumosas, no domingo (31/12/2017) e na segunda-feira (1/1/2018), em muitas áreas da região, principalmente, no Acre, em Rondônia, no sul e sudeste do Amazonas, no centro e noroeste de Mato Grosso, no norte da Bolívia e no sudeste do Peru. Raios e ventanias moderadas, em alguns pontos, poderão fazer parte do mau tempo deste feriadão”, diz o pesquisador.

“No momento da virada, ou um pouco antes ou depois, as chuvas deverão fazer parte, mesmo que fracas, em alguns pontos, inclusive, em Rio Branco, Poto Velho e Manaus, não se descartando a possibilidade de chover forte por volta da meia-noite”, explica Friale.

De acordo com a meteorologia, em Rio Branco e em Porto Velho, a noite estará ventilada, com ventos da direção noroeste e pequenas variações de oeste e do norte, deixando a temperatura agradável. “Resumindo, o domingo e a noite da virada do ano deverão ser com tempo instável e chuvoso, mas ventilado e com temperatura noturna agradável. As causas de tanta chuva, nestes dias, são uma baixa pressão atmosférica sobre a região e a elevada umidade do ar, originária do Atlântico Norte, que se desloca na direção do Amazônia Ocidental”, afirma Friale.