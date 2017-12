Queima de fogos de 10 minutos promete contagiar festa de virada de ano na Base

O famoso Réveillon do bairro da Base terá o tempo recorde de chuva de fogos na virada de ano. Segundo os organizadores mais de 180 caixas de fogos de todos os tipos irão garantir o show pirotécnico que tem previsão para durar pouco mais de 10 minutos.

A presidente do bairro da Base, Rocilene Dantas, disse que tudo está sendo organizado com apoio do Governo do Estado e prefeitura de Rio Branco e que os espaços como praça de alimentação, banheiros químicos e palco que acomodará as bandas que animarão a noite do Réveillon vem sendo organizado.

“Estamos finalizando os preparativos para esperar um público que venha para prestigiar o evento na paz e com muita alegria”, disse Rocilene.

O show pirotécnico do bairro da Base fica por conta do experiente Jamild Darub, conhecido como Ted Foguteiro, que promete deixar o céu da Capital iluminado com todas as cores possíveis.

“Vamos começar as 23h30 com a nossa tradicional oração e as 00horas estaremos disparando as rajadas de fogos. Este ano temos a cachoeira que vai ser feita na ponte Juscelino Kubitschek. Esperamos que todos compareçam com o espírito de paz e amor no coração para que nossa festa não tenha violência, mas muito alegria. Se Deus quiser vamos entrar o próximo ano com muita fé e esperança de dias melhores”, desejou Tede.

A festa começa às 22horas com a banda Alamo Kario até as 00horas, quando começar o show pirotécnico. Depois da meia noite o show fica por conta da Base do Samba que tocará até as 2horas do dia 1ª do novo ano.

Programação

22 horas – Início da festa com a Banda Álamo Kario

23h30 – Oração de agradecimento e pedido de um próximo ano próspero;

00horas – Queima de fogos e show pirotécnico

00:30 – Banda Base do Samba

2 horas – Encerramento da festa