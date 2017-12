Prêmio da Mega da Virada aumenta e ultrapassa os R$ 300 milhões

Quem nunca sonhou em ficar rico? A Mega Sena da Virada irá pagar o maior prêmio da história da Loteria: R$ 280 milhões, o sorteio será na noite deste domingo (31) e ainda dá tempo fazer aquela “fezinha” e correr o sério risco de ficar milionário.

A reportagem do ac24horas esteve na Casa Lotérica do Terminal Urbano, centro de Rio Branco, e deu de cara com o Fábio Airton, 21 anos, fazendo suas apostas.

Ele disse que não joga com frequência, mas com o valor do prêmio ficou tentado e resolveu dá aquela forcinha pra sorte. Fábio Airton disse que se ganhar o prêmio a primeira coisa que faria era ajudar a família e investiria no próprio negócio.

Com os pés no chão, o jovem fala ainda que é preciso investir para fazer o dinheiro lucrar. “Dessa forma teria a certeza de nunca mais voltar a ser pobre”.

Já o agricultor Carlos André, 21 anos, sonha nas nuvens. “Se eu ganhar vou experimentar o gosto de ser rico, quero viajar muito, curtir muito, tirar férias demoradas. Sonhar é bom, né? Também vou investir no próprio negócio”.

O sorteio da Mega da Virada vai ocorrer neste domingo (31), a partir das 20h (Horário de Brasília), e será transmitido ao vivo pela Rede Globo. Se os R$ 280 milhões forem investidos na poupança é possível lucrar cerca de R$ 1,2 milhão por mês com os juros.

As apostas custam R$ 3,50 para marcar seis números, e podem ser feitas até às 12h deste sábado (30) em qualquer uma das Casas Lotéricas. Quem for cliente da Caixa pode fazer a aposta até o dia do sorteio (domingo) pelos canais eletrônicos e internet bank.

De acordo com a Caixa, com a aposta mínima a probabilidade de acerto de 1 para 50.063.860. Para acertar a quina, essa proporção cai para 1 em 154.518. Já a probabilidade de acerto da quadra fica em 1 para 2.332.

Quem quiser fazer a aposta máxima com 15 números terá de desembolsar R$17.517,50. Nesse caso, a probabilidade de acerto dos seis números é de 1 para 10.003. No caso da quina, as chances de acerto são de 1 para 370. Já a da quadra fica em 1 para 37.