PlayStation tem mais de 600 jogos em promoção até 2 de janeiro

Os proprietários do PlayStation 4 podem aproveitar a virada do ano para adquirir alguns dos melhores jogos do console por preços camaradas: a loja digital PS Store está realizando uma grande liquidação até o dia 2 de janeiro, com mais de 600 games com desconto.

Entre as ofertas, se destacam jogos como “Uncharted 4” e “Bloodborne”. Para você aproveitar melhor a promoção, UOL Jogos selecionou alguns dos melhores games que saem por menos de R$ 100. Confira:

. Bloodborne – R$ 62,75

. Doom – R$ 80,62

. Final Fantasy XV – R$ 99,95

. Metal Gear Solid V: The Phanton Pain – R$ 57,20

. PES 2018 – R$ 86,10

. The Evil Wihtin – R$ 35,95

. The Last Guardian – R$ 90

. Tomb Raider: Definitive Edition – R$ 30

. Uncharted 4 – R$ 90

. Unravel – R$ 15,37

A promoção vai até o dia 2 de janeiro e inclui também alguns jogos para PlayStation 3 e PS Vita. Você pode conferir todas as ofertas na PlayStation Store.