Irailton Lima diz que sindicalistas da Saúde querem fazer politicagem com assunto do não pagamento dos plantões

Depois da manifestação dos sindicalistas da saúde dizendo que o governo de Sebastião Viana não teria pago plantões extras dos funcionários e recomendado a paralisação dos trabalhos na virada do ano, o secretário adjunto da Secretaria Estadual de Articulação Institucional (SAI), Irailton Lima, publicou em sua rede social (facebook) duras criticas aos dirigentes sindicais, acusando-os de estarem a serviço da oposição, por serem candidatos em 2018.

O subsecretário diz que a manobra feita pelos sindicalistas vem sendo financiada pela oposição e explica que os pagamentos de extras e plantão não foi efetivado junto com o salário de dezembro devido a uma falha no sistema que processa a folha do salário do Estado. Em sua publicação, Irailton diz ainda que será pago integralmente em janeiro os plantões extras com a abertura do orçamento.

Lima ainda destaca que os servidores que realizam plantões extras, sempre receberam por seu trabalho. E ressalta que isso é líquido e certo. Acrescentando que plantão extra não é salário e nem está incorporado, explicando a diferença na forma de pagamento.

Relatando que os servidores da saúde recebem regularmente seus salários e décimo terceiro salário, Irailton destaca ainda que o tema visa tão somente utilizar a boa fé dos trabalhadores para objetivos politiqueiros e mesquinhos, por sindicalistas mais preocupados com seus interesses eleitorais que com as vidas das pessoas.

Ao finalizar sua publicação, o subsecretário ressalta que no Acre os esforços do governador e da equipe foram honrados com os servidores públicos, de aumentos de salários a correções de valores de plantões e adicionais, principalmente, o pagamento dos salários em dia, mesmo no ambiente da grave crise econômica que o Brasil enfrenta.

Confira a publicação na integra;