Quatro anos depois de acidente, o que se sabe sobre Schumacher?

Nathalia Arcuri, dona do canal ‘Me Poupe!’, dá dicas de como sair do vermelho, organizar a finanças, investir e enriquecer em 2018. A primeira orientação é fazer uma faxina financeira. Ela instrui a tirar o extrato dos últimos três meses e localizar despesas desnecessárias ou supérfluas que ‘sujam’ o orçamento. Nathalia divide esses gastos entre os fixos, que pesam mais no fim do mês, e as despesas ocasionais que podem serem substituídas por opções mais baratas.”Taxas de cartão de crédito, taxas do banco e academia, por exemplo, são a sujeira pesada. Lazer e restaurantes são a sujeira leve. Você não precisa abrir mão de uma boa gastronomia, mas procure cupons de desconto ou lugares mais baratos”, explica. Assista ao vídeo

*Com informações da Veja Abril.