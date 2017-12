Pesquisa mostra crescimento do número de jovens, ricos e graduados favoráveis a descriminalização da maconha

O pré-candidato ao governo do Acre pelo Patriotas, Coronel Ulysses Araújo, voltou a criticar a gestão de Sebastião Viana por causa do atraso no pagamento dos plantões extras da Saúde e a redução nos salários da Polícia Militar.

Ulysses lembra que as medidas da atual gestão não se justificam e faz comparativos: “O governo destina 7,2 milhões pra Polícia Militar e 13,5 milhões para gastar com publicidade, 43 milhões com alimentação de presos, 30 milhões para Secretaria de Segurança Pública e mais de 15 milhões com salários de apenas 76 Assessores”.

“São pais e mães de famílias que trocam suas folgas e o conforto de seus lares para servir o Estado e cuidar da saúde de pacientes que expiram atenção, atendimento e assistência dentro dos hospitais de urgência e emergência.”

Segundo a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), os pagamentos não foram efetuados por conta de um “erro” no processamento da folha de pagamento. Além disso, a pasta não deu nenhuma outra informação, mas informou que vai se manifestar posteriormente por meio de nota oficial.

Na Polícia Militar, a insatisfação é geral por causa de um parecer da Procuradoria Geral do Estado que reduz o salário-base e a sexta parte.

No parecer, o governo diz que não poderá mais pagar a completação do salário mínimo. Essa perda para soldados, por exemplo, é de R$ 320. Já um praça perderá em média R$ 800.

A Associação dos Militares marcou uma assembleia para discutir o assunto e uma carreata foi marcada para esta sexta-feira, 29, em protesto contra o governo.

Para Ulysses, a Polícia Militar do Acre, uma das melhores do país, “ganha como prêmio do governo que odeia a polícia militar, uma redução quando na verdade a promessa era de aumento e equidade”.