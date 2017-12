Nota fiscal será obrigatória em todas as encomendas a partir de janeiro de 2018

Depois do coronel Ricardo Brandão pediu exoneração do cargo de subcomandante da Polícia Militar alegando que não vem sendo disponibilizado a estrutura de trabalho necessária para as funções da tropa e criticar a retirada de abono salarial dos militares, além de fazer criticas pesadas com relação as ações da Segurança Pública no Combate a violência, o governo de Sebastião Viana, que não se manifestou depois das afirmações do ex-subcomandante, resolveu publicar no Diário Oficial 20 promoções de militares.

O diário oficial apresenta promoções de tenentes, major, tenente coronel entre outras mudanças de postos dentro do sistema militar do Estado. As promoções estão sendo consideradas como uma forma de minimizar a situação deixada pelo coronel Ricardo Brandão, que além de deixar o cargo, ainda fez forte critica a forma como o governo vem tratando de coletivamente os militares.

O coronel Ricardo Brandão deixou como alerta a sociedade que os planejamentos adotados pela Secretaria de Segurança Pública, comandada pelo secretário Emylson Farias, não estão de acordo com o que pensa os militares no combate a violência.

As promoções parecem que não apaziguaram o clima de apreensão que tomou de conta do ambiente militar no Estado. Manifestações já começam a surgir em protesto ao corte nos salários que os PMs tiveram nos últimos dias.