Confira como será o réveillon para cada signo do zodíaco

A preparação para a passagem envolve rituais próprios e superstições para muita gente — mas o que os astros de fato apontam sobre a chegada de 2018? Como aproveitar este momento da melhor maneira para se alinhar com os seus desejos para o novo ano?

Veja o que o réveillon reserva para o seu signo:

Áries

Quanto mais você estiver cercado de gente “fina, elegante e sincera”, mais irá curtir a passagem do ano. A programação precisa ter um elemento indispensável: novidade! Nada de bater na mesma tecla, nem de repetir o esquema dos anos anteriores. Também é bom que o ambiente agrade aos seus sentidos. Nada de luxo, mas sim de beleza: quanto mais natural, melhor. A sofisticação ficará por conta das pessoas com quem estiver. Com estas, sim, seja seletivo! Com a Lua em Gêmeos e Marte em Escorpião, você estará emitindo muitos encantos, um misto de brejeirice com sensualidade. As cores certas? Azuis, lilases, alaranjados — toques de magnetismo!

Touro

O desejo de amar e ser amado estará em alta, e Júpiter promete expandir suas opções na virada do ano! O ambiente melhor será aquele que você não conhece — portanto uma viagem para bem longe, em que seus cinco sentidos sejam aguçados pela natureza e a paisagem são ideais! Natureza e mais natureza, informalidade e a companhia de pessoas leais são os requisitos básicos para você curtir bastante esta passagem de ano. Vênus em Capricórnio acentua sua sensualidade natural, que os verde-azulados, cobre e outros tons terrosos ressaltarão ainda mais.

Gêmeos

A Lua transita seu signo no réveillon, o que adiciona mais sensibilidade emocional neste momento. Para descarregar, apele para o ar livre, exercícios, momentos para meditar e até para fazer um ritual de sua escolha, que represente a virada! Vai ser bacana balancear esse período de recolhimento, descanso físico e equilíbrio energético com uma bela festa, cheia de gente animada e para cima! Tanto a Lua quanto Mercúrio apontam: sua alegria será maior se você compartilhar a virada ao lado de outras pessoas, de preferência que tenham a mente aberta e o espírito vivo! Aposte no turquesa, no perolado, e nos tons claros.

Câncer

O mais importante nesta virada, para você, será reservar um tempo para aquietar a mente, descansar o corpo e abrigar pensamentos e sentimentos bons e leves em seu coração. Deixe as preocupações com o amanhã para depois! Nesta passagem de ano, a companhia de um amor será essencial. Se você não está envolvido com alguém, convide alguns amigos bem íntimos — aqueles que o tempo reforçou o afeto. Com eles, estará bem! Procure descansar e peça um tempo de quem exige demais de você. Conexões espirituais, bom sono reparador e disposição otimista são ingredientes especiais. Vá de branco e rosa, amarelo-claro, verde-claro, e prata.

Leão

No fim de dezembro, vale a pena armar um encontro bacana com os parentes mais queridos para brindar o fim de 2017. A configuração astral apela para sua imaginação, você estará popular e disposto. O clima realmente inspira sua criatividade e pique para fazer o seu melhor e arrasar! Você pode dar uma festa maravilhosa em sua casa, convidar todos os amigos desgarrados e os parentes solitários e brindar a chegada de 2018. Além de divertido, irá fazer a alegria de muita gente. Você só vai precisar respeitar seus limites físicos: nada de exageros neste dia! O azul-real, o ouro e as cores claras trazem força total para você na virada!

Virgem

Mercúrio, regente do seu signo, estará no intuitivo e otimista Sagitário, animando sua vida pessoal, familiar, intima, no momento da virada do ano, enquanto a instável Lua transitará o sociável Gêmeos. Essa configuração traz uma alternância de estados de espírito. E é bom você atender a ambas, sem deixar a balança pender demais nem para um lado, nem para outro. Então, vale brindar com a total informalidade que Sagitário pede, talvez numa viagem internacional, mas em algum momento tenha seu momento de fazer sua listinha de metas para 2018! Gente agradável, que espicace sua curiosidade, é uma ótima pedida. Na virada, aposte nos tons da mata — e nas cores da terra também, acrescentando prata ou esmeralda.

Libra

O réveillon chega no pique da crescente lunar no ativo e independente Áries. Nessa onda de expansão e estímulo, quem se beneficia é a relação a dois. Ótimo para um relacionamento estável decolar com mais ânimo e paixão. A tendência se estende para depois da virada, mas é bom dar uma atenção especial ao seu amor neste período. Reserve um tempo só para ele, assim poderão brindar juntos da maneira como quiserem. Vênus em Capricórnio pede privacidade também. A Lua em Gêmeos afina sua inspiração. Nada de muvuca neste ano! As cores do bem e da alegria pra você são o rosa-chá, o verde-turquesa; ágatas, citrinos e prata fazem um ótimo par.

Escorpião

É você quem vai fazer seu fim de ano ficar bacana ou chato: com seu regente Marte em Escorpião, em ótimo aspecto com Júpiter e com Netuno, seus horizontes serão alargados – através da arte, de uma viagem, das companhias… Mas é seu pique que define tudo, com sensibilidade e um sexto sentido incrível para captar onde a alegria e o contentamento são possíveis. Com poucos e bons amigos, e uma vontade de explorar o desconhecido, fé não irá faltar. Faça seu ritual, peça o bem e o bom – para todo mundo, não somente para si. Lua e Mercúrio em tensão pedem momentos de descanso mental antes do brinde. Cores claras e que inspirem alegria, descontração, abertura são as mais indicadas. Pedras, vá de rubi, ou de granada: afinal, a força está com você!

Sagitário

Os últimos dias do mês são perfeitos pra deixar a imaginação voar, sentindo as emoções e transformando-as em arte: música, dança, fotografia etc. Se puder, escape para um canto inspirador em que possa descansar bastante, uns dois dias antes da virada. Marte e Netuno sinalizam disposição para sonhar, meditar, até mesmo se refugiar em um canto isolado por um tempinho. Mas se o pique emocional e a imaginação estão a toda, não sustentam grandes aventuras físicas. No dia da virada, quebre o jejum de vida social. Aí, você estará pronto para compartilhar tudo o que entendeu! Um cenário de natureza e sem luxos será ótimo. Verde, lilás, branco, ouro e olho de tigre são indicadas.

Capricórnio

Na virada, uma concentração de astros em seu signo promete encanto, força, percepção — e os outros planetas estão em bom contato com seu signo também! Sinais de que você passa para 2018 com fé, sensibilidade e esperança — mas terá de respeitar seus limites físicos de verdade. Se assim for, tenha certeza de que brindará com gosto! Os detalhes contarão bastante — o bem-estar físico, as companhias, o astral do lugar, tudo irá interferir em seu humor, um tantinho instável. Tente relaxar e aproveitar o momento, brindando a um ano de realizações para você! Escolha pessoas bem-humoradas e fáceis de lidar como companhias, e ambientes arejados. Um toque especial: evite cores escuras. 2018 será um ano em que você descobrirá o tremendo poder das intenções, das cores e dos pequenos gestos. Comece aí mesmo.

Aquário

Diversão, encanto, prazeres e muitas atrações que ativem sua mente e imaginação: um cenário perfeito para o seu Réveillon! Ninguém dúvida de que você está no pique certo para ir de festa em festa, deixando um perfume leve e alegre no ar, por onde passar. Um dia de muita percepção íntima, mas de leveza e sociabilidade também. Tenha seu momento de retiro e meditação, faça um ritual de sua preferência, e depois caia na festa com gosto! Capriche no visual, pois você estará marcante de qualquer jeito. Melhor ainda se você apelar para o cinza-claro com azul médio, prata e esmeraldas, receita infalível para brindar o novo ano com graça, fé e força.

Peixes

Tudo o que você precisa neste fim de ano é movimento, quebra de rotina e gente e ambientes inspiradores! Prepare seu réveillon com cuidado, deixando um espaço para namorar e estar com quem você gosta. A companhia das pessoas certas será importante, não é dia de ficar só, muito menos perdido em pensamentos. A trinca dos astros Marte, Júpiter e Netuno intensificam o poder da música, da arte, das emoções neste dia, enquanto a Lua em Gêmeos aponta as melhores companhias: gente íntima, com quem você não precisa ser formal, nem falar somente de coisas sérias, sisudas ou importantes. Muita atividade e animação para você! O quartzo rosa, a ametista e a prata podem fazer bela companhia a você, assim como estas cores.