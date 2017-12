Servidores da Saúde vão paralisar atividades durante 24 horas no dia 01 de janeiro

Servidores da Saúde do Acre iniciarão o ano de 2017 de braços cruzados durante um período de 24 horas contra o atraso nos pagamentos dos plantões extras do setor.

A paralisação ocorrerá no dia 01 de janeiro durante o dia todo na frente do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, o Pronto Socorro, na avenida Nações Unidas. A decisão foi tomada pelos servidores durante assembleia do Sintesac na manhã desta sexta-feira, 29.

O atraso nos pagamentos dos plantões dos médico, enfermeiros, técnicos e maqueiros, além de outros servidores, é referente aos meses de novembro e dezembro de 2017.

Pelo menos 4, 6 mil servidores da Saúde de unidades como o Huerb, o HC, as Upas e os hospitais regionais no interior do Acre não recebem por seus plantões há quase 60 dias.

“Nós já fizemos uma solicitação de pagamento à SGA, à Secretaria de Fazenda e à Casa Civil para o quinto dia útil deste mês. Caso não seja pago aí nós vamos realizar manifestações todos os dias: na frente da Casa Rosada, nos semáforos, na frente do Huerb.”