Petrobras abre processo seletivo para 57 vagas; cargos oferecidos são de nível superior para o Rio de Janeiro

Os vereadores do município de Brasiléia aprovaram a mudança do artigo 19 da Lei Orgânica do Município para garantir o pagamento dos seus 13ª salário da prefeita e vice-prefeito. No Diário Oficial dessa quinta-feira (28), no apagar das luzes de 2017, a mudança foi sancionada e os políticos fecham o ano com mais uma conquista e mais gastos ao município.

A remuneração dos vereadores fica estipulada de acordo com os artigos da Lei Orgânica do Município estabelecidas na Constituição Federal. O que inclui o acréscimo do abono salarial ou 13ª salário como é conhecido.

O presidente da Câmara Municipal, Vereador Rogério Pontes (PMDB) aliado da prefeita, Fernanda Hassem (PT), não atendeu às ligações da reportagem e nem respondeu às mensagens até o fechamento desta edição para explicar o motivo da aprovação da lei, mesmo no momento de dificuldade financeira que passa o município com os cortes do Fundo de Participação do Município (FPM).