Nanicos da FPA se reúnem e anunciam formação de chapinha para deputado federal

A Vila Nova Aldeia, localidade a 23km do município de Senador Guiomard pela BR-364, foi pega de surpresa na madrugada desta quarta-feira (27), quando as águas do rio Iquiri tomaram de conta de quintais, casas e propriedades comerciais na região.

Uma equipe do Corpo de Bombeiro com apoio do secretário de Obras de Senador Guiomard, Nilson Graça deu apoio às famílias locais.

“A equipe da Defesa Civil informou que com a enchente todos os poços de água foram contaminados e aproveitamos para garantir o suporte necessários a população. Providenciamos água e todo apoio de ajudar no que fosse necessário”, explicou Nilson.

Segundo levantamento da Defesa Civil Estadual, mais de 50 famílias compõem a Vila Nova Aldeia que foi tomada pelas águas do Rio Iquiri na madrugada dessa quarta-feira.

No final da tarde de quarta-feira, o nível das águas deu uma leve recuada, mas com mais chuva no decorrer da noite e madrugada as atenções na região por parte da Defesa Civil e secretaria de Obras estão sendo constante.