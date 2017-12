Contribuinte será atendido integralmente onde houver só uma unidade da Receita Federal

As fortes chuvas dos últimos três dias também afetou os níveis do rio Abunã na divisa do Acre com a Bolívia em terras do município de Plácido de Castro que fica a cerca de 96km de Rio Branco. A Vila Boliviana de Montevidéu se encontra praticamente isolada devido as águas do rio ter ocupado parte do acesso entre as duas regiões.

Segundo informações de populares a reportagem do ac24horas, um empresário boliviano que tentou passar do lado Brasileiro para a Vila Boliviana teve que se jogar do carro quando as águas arrastaram seu veículo. Até o momento o empresário estava esperando o trator para recupera seu veículo.

“A ponte ainda não foi atingida pelas águas, mas a parte do barranco que permite o acesso ficou tomada pelas águas impedido o tráfego de veículos”, informou um morador do município.

A cheia do Abunã que fez transbordar o Igarapé Rapirã ainda não atingiu nenhuma família tanto do lado Brasileiro como da Bolívia, mas os moradores que precisam se deslocar entre as duas regiões estão conseguindo se locomover somente em canoas.

Diversos turistas que saíram de Rio Branco e demais cidades para fazer compras na região bolinava tiveram que voltar, mas encontraram dificuldades para subir o barranco de acesso que estava encharcado com as fortes chuvas.

A reportagem tentou entrar em contato com o coordenador de Defesa Civil do município de Plácido de Castro, Airton Almeida, mas o telefone dele estava fora de serviço durante toda a tarde desta quinta-feira (28).