Campanha profissional

Aliados do candidato ao governo, Gladson Cameli (PP), andam esfuziantes com a maneira como a condução da sua candidatura vem se dando nos últimos dias. Esqueceu os outros candidatos ao governo pela oposição, inclusive, emitindo uma Nota em tom de respeito e está disposto a fazer uma disputa, dentro do mais alto profissionalismo, com pesquisas internas e com uma equipe de marqueteiros de fora experientes em outras campanhas. Além de ter montado uma equipe de conselheiros experientes na política partidária, para lhe assessorar. Deixar de lado as picuinhas de alguns aliados foi a melhor decisão que poderia ter tomado. Não se ganha eleição majoritária com fuxicadas. A campanha será dura, o PT continua sendo um adversário a ser respeitado e sem uma campanha organizada não será fácil batê-lo. Têm mostrado isso nas duas últimas décadas. Gladson , enfim, entrou no caminho certo de quem pretende chegar ao governo. E será um nome duríssimo a ser derrotado em 2018.

SOBRE FEDERAL

O que o prefeito Marcus Alexandre colocou à coluna na sua entrevista é concreto: só tem razão de existirem duas chapas para Federal, na FPA, se ambas forem fortes. É uma tese concreta. Uma segunda chapa tem de ter potencial para eleger alguém, ou não faz sentido.

QUESTÃO EXTRAPOLA

Mas há uma questão que extrapola qualquer discussão sobre este tema. É que as direções nacionais dos partidos nanicos estão exigindo que todos tenham candidatos a Federal, para atingir a cláusula de barreira. Sob pena de perderem as presidências regionais. Estão sem saída. É neste caso, se quiserem continuar nas direções regionais terão que peitar o PT.

NÃO É O CAMINHO

É um dos nossos mais atuantes deputados federais, diria que, da oposição o mais destacado no, combate ao PT. Mas o Major Rocha (PSDB) peca no varejo, quando extrapola numa acusação que não pode provar, como a publicada, que o governador Tião Viana não paga os extras da Saúde para fazer caixa de campanha. No momento que assim age, deixa um flanco aberto.

DECISÃO COERENTE

O subcomandante da PM, Coronel Ricardo, foi coerente ao entregar o cargo, por não estar concordando com a forma como a PM é tratada e conduzida. Errado seria continuar no cargo discordando. Quando não se sente bem num ambiente o certo e sair do ambiente. Não, é?

QUESTÃO FECHADA

Ontem, alguns dos partidos nanicos da oposição se reuniram e voltaram reafirmar que terão uma chapa própria para deputado federal. E que é zero a possibilidade de coligação com o PT. Pela primeira vez nas duas últimas décadas os nanicos não lamberam as botas dos petistas. O que já é um avanço, para quem estava acostumado e levar cascudos do Carioca e se calar.

TRANSIÇÃO HARMÔNICA

O prefeito Marcus Alexandre diz ser tranquila a transição para a passagem do cargo para a vice-prefeita Socorro Nery, em abril. E que será natural ela fazer substituições por pessoas mais próximas. Já tinha dito isso na coluna. Cada gestor tem que fazer a gestão ao seu perfil.

TRANSPARÊNCIA TOTAL

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Manuel Marcos (PRB), ao colocar todos os projetos que foram votados na Casa disponibilizados na internet, marcou um ponto positivo na transparência. Como o cargo de vereador é público, não há nada a se esconder.

MUITO IMPROVÁVEL

Só um ponto fora da curva impedirá o médico Eduardo Veloso (PSDB) de vir ser indicado como vice na chapa que disputará o governo, puxada pelo senador Gladson Cameli (PP). Até porque dos grandes partidos, o PSDB não está participando da chapa majoritária. Nada mais justo participar.

PARCEIRO NAS OBRAS

O deputado federal Léo de Brito (PT) foi sem dúvida o parlamentar do PT que mais se destacou na Câmara Federal. Procurou sempre participar das grandes discussões nacionais como membro das comissões legislativas, e na questão de emendas destinou, sem olhar os partidos.

COMO DEVERIA SER

O senador Gladson Cameli (PP) fez o correto ao tirar da sua pauta a preocupação com o destino do ex-prefeito Tião Bocalom (DEM). Mesmo porque a eleição é de dois turnos e, poderão acabar se encontrando no mesmo palanque no segundo turno. Não se quebra ponte.

E AGORA, JOSÉ?

O PT errou de não ter no início de mandato preparado a vice-governadora Nazaré Araújo (PT) para ser, por exemplo, candidata a deputada estadual. Um prova do erro: com a desistência da candidatura da secretária Sawana Carvalho, o PT só ficou com uma mulher na chapa para a ALEAC, com densidade eleitoral: a deputada Leila Galvão (PT). Vai completar com meras figurantes.

ESCOLHA DE CONSOLAÇAO

A sua escolha para primeira suplente na chapa do Senado do senador Jorge Viana (PT) foi de consolação. A não ser que exista algum acordo para que venha assumir interinamente, por algum período, se o Jorge se reeleger, acerto que não creio. Merecia melhor destino político.

DESTINO SELADO

O destino da candidatura ao governo do Coronel PM Ulysses Araújo (PATRIOTA deverá estar selado em junho. E que até lá as pesquisas estarão mostrando a viabilidade do seu nome na disputa. Teria que estar com os seus 15%, para quando a campanha começar oficialmente.

TÁBUA DE SALVAÇÃO

Outra tábua de salvação da sua candidatura será a manutenção da aliança com o DEM.

FALANDO DE SALÁRIOS

O governador Tião Viana fechará o ano com todos os servidores do quadro com os seus salários pagos. Falo de salário fixo! Pagará, inclusive, o que chegou a ficar pendurado, os secretários e demais ocupantes de cargos de confiança. E num ano de crise econômica.

SÓ ENTUSIASMO

O ex-deputado Manoel Machado é todo entusiasmo, pelo fato da sobrinha Socorro Nery, assumir em definitivo a prefeitura de Rio Branco, em abril. Já pensa em tentar chegar novamente na ALEAC, com um empurrão da sua sobrinha. Acumula várias derrotas ao tentar voltar ao Legislativo..

O QUE FALTA NO PT

Sobre na oposição o que falta no PT, mulheres na sua chapa com chance de conseguir vagas na Câmara Federal. A oposição tem Jéssica Sales (PMDB), Vânia Pinheiro (PTB), Dra. Vanda Denir (SOLIDARIEDADE) e Rosana Nascimento. A única candidata forte na chapa da FPA é do PCdoB, Perpétua Almeida.

PRECISA SE REDOBRAR

O PSD precisará se redobrar se quiser eleger deputado federal, o atual presidente do BASA, Marivaldo Melo, que é um nome respeitável, mas que não é conhecido nos grotões. E mesmo por ser a chapa de Federal da oposição muito forte. A melhor das últimas eleições.

NANICOS ENJOADOS

Os partidos nanicos emitiram uma Nota de alerta para o PT. Diz ser inarredável a decisão de terem uma chapa para a Câmara Federal e duas chapas para deputado estadual. Assinam a Nota os presidentes do PRP-PODEMOS- PROS-PSDC- PSOL-PMB- PV, fechados nesta meta.

PERSONAS NOM GRATAS

Não foram convidados para o baile os presidentes do PRB e do PDT. Fui buscar explicação. E a resposta de um dos dirigentes da reunião dos nanicos e que ambos estão fora do bloco.

NEM CONVERSA

Parece que o presidente do PDT, Luiz Tchê, se deu mal desta vez. De principal articulador da chapinha de Federal, o espetáculo nem começou e foi convidado a ficar fora do baile político.

ÚNICO INDEPENDENTE

Dos atuais partidos nanicos da oposição o PRB é o único que tem estrutura para buscar um caminho fora da FPA. Estão cometendo um erro ao tratarem o PRB como um partido dependente. Sua estrutura financeira é calcada na poderosa Igreja Universal. Não testem!

EMPURRADO PARA A OPOSIÇÃO

Esqueçam a possibilidade do PRB ir para o chapão do PT! Tenho sentido nos dirigentes do PRB muita firmeza neste ponto. Numa eleição para governador disputada é uma tremenda burrice ficarem alijando o PRB, porque sua única alternativa poderá ser cair nos braços da oposição.

FECHANDO O ANO

É a última coluna de 2017. Procuramos no seu decorrer levar a informação dos bastidores, aquelas que não saem nas matérias comuns do dia a dia, para que o leitor tivesse o pleno conhecimento. Porque é no bastidor que acontecem os fatos mais importantes da política. Posso ter desagradado alguns, mas ninguém consegue agradar a todos. No jornalismo não se pode brigar com os fatos. Tenho por princípio dar espaço sempre aos dois lados. Fiz assim e continuarei sempre a fazer. A todos os leitores os meus votos de saúde plena, vida longa, e que 2018 chegue trazendo a paz perdida pelos acreanos neste mar de violência que tanto nos assusta. Feliz Ano Novo! E que fiquem todos na paz do Senhor!