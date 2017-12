Bancos não abrem ao público nesta sexta-feira (29); serviços de atendimento voltarão 2 de janeiro

Os bancos de todo o país não abrem nesta sexta-feira, dia 29, por causa da proximidade do feriado de Ano Novo, segundo Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Os serviços voltam à normalidade na terça-feira, dia 02 de janeiro de 2018. Até lá, as unidades bancários fecham as portas para balanço.

Quem tiver contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo, por exemplo), carnês e boletos com vencimento nos dias em que as agências estiverem fechadas pode fazer o pagamento no próximo dia útil após o feriado, ou seja, na terça-feira, dia 2.

Vale lembrar que com a pausa nos serviços dos bancos, não haverá cobrança de multa. Normalmente, esses boletos já estão com a data ajustada pelo calendário de feriados.

Alternativas válidas

Para realizar operações bancárias, os clientes podem usar, por exemplo, caixas eletrônicos, internet banking, aplicativos de celular e banco por telefone, segundo a entidade. Outra opção para os clientes, informa a Febraban, é agendar o pagamento de boletos pelos canais eletrônicos. Os bancos também oferecem o serviço de débito automático de contas.