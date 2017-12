Presidente Michel Temer vai mandar mais de R$ 10 milhões para as prefeituras do Acre

Em 24 horas, as águas do Rio Acre continuam a subir nesta quinta-feira (28) e marcam 11,55 metros, 41 centímetros acima do que foi registrado nas primeiras horas de ontem, ficando a 1,95 metros da cota de alerta que é de 13,50 metros. Seu principal afluente em Rio Branco, o Riozinho do Rola, apresenta a marca de 9,15 metros, 23 centímetros do que foi verificado no dia anterior.

As marcas do nível do rio registradas nos últimos dias vem superando registros no mesmo período que anos anteriores, que acabaram provocando enchentes históricas. Em Brasileia, por exemplo, o rio Acre amanheceu com quase 3 metros acima do registrado na quarta-feira. No município de Xapuri as águas subiram mais de um metro em 24 horas.

Os principais afluentes do Rio Acre como os rios Xapuri, Espalha e Riozinho do Rola também estão com seus níveis acima do normal. Somente o rio Xapuri apresentou uma baixa de alguns centímetros, mas os rios Espalha e do Rola apresentaram mais de 20 centímetros de elevação em média dos seus níveis.

O coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, George Luiz Santos, informou a reportagem que o monitoramento vem sendo feito constantemente. “Estamos realizando os procedimentos adotados neste momento. Os primeiros bairros atingidos caso tenha um transbordamento das águas do Rio Acre são Airton Sena, Baixada da Habitasa e Seis de Agosto”, explicou.

Ontem alguns pesquisadores da Universidade Federal do Acre destacaram a imprensa que os fenômenos naturais como seca e enchente dentro de seus extremos ocorrerá com mais frequência neste século na região Amazônica.

Nível do Rio Acre e Afluentes

27 DEZ (6h) 28 DEZ (6h)

Assis Brasil 5,27m. 4,18

Brasiléia 3,60m. 6,10

Rio Xapuri. 7,89m. 7,34

Xapuri. 6,19m. 7,25

Capixaba. 6,82m 6,83

Espalha. 5,66m 5,92

RiozinhoRola8,92m. 9,15

Rio Branco. 11,14m. 11,55