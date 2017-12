Marcus Alexandre entrega Mercado da Estação revitalizado e modernizado

Como parte da programação do aniversário de 135 anos de Rio Branco, o prefeito Marcus Alexandre entregou à comunidade, na manhã desta quinta-feira, 28, totalmente reformado e modernizado, o Mercado Francisco Assis Marinheiro – conhecido como Mercado da Estação Experimental. A revitalização foi realizada com recursos oriundos de emenda parlamentar do então senador Aníbal Diniz e recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco.

As obras transformaram completamente a estrutura anterior com um projeto que promoveu melhorias nas instalações elétricas, hidrossanitárias e no sistema de drenagem. As áreas comuns receberam pintura nova e piso cimentado. Na parte interna, em conformidade com as normas da Vigilância Sanitária, os boxes ganharam piso e revestimentos novos. Os banheiros foram ampliados e banheiros acessíveis foram instalados. O espaço destinado aos taxistas foi coberto.

O Mercado da Estação possui atualmente 32 boxes e 32 permissionários, uma feirinha que comercializa verduras e produtos da agricultura familiar com 35 bancas e 60 produtores que trabalham em regime de rodízio, além de uma unidade do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), da Prefeitura de Rio Branco.

Desde o início de sua gestão, o prefeito Marcus Alexandre já construiu o Mercado do Peixe na CEASA e reformou os principais mercados da capital, que são importantes pontos de comercialização dos produtos agrícolas e outros itens, como o Mercado do Rui Lino, Elias Mansour, Aziz Abucater, Mercado do Quinze, o do Bosque e agora o da Estação. “É a complementação do trabalho de assistência à produção, que fazemos por meio da SAFRA (Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta) na assistência técnica”, destacou o prefeito, que lembrou também que os mercados são tradição em Rio Branco e garantiu que a nova estrutura vai oferecer mais conforto para os comerciantes e para os frequentadores do local. “Os mercados são importantes pontos de vendas e de encontro entre os moradores da capital. O nosso objetivo é proporcionar um movimento cada vez maior de comercialização”, completou o prefeito.

A mais antiga permissionária do Mercado da Estação, Dona Francisca Balbino, ressalta que a reforma deve resultar no aumento das vendas. “Os boxes estão de excelência e nossas vendas vão aumentar a partir de agora, com certeza. Estou muito agradecida e otimista”, conta.

Os serviços executados foram de reforma da entrada principal, recuperação de 975,59m² de piso, substituição de 208,64m² de piso, construção de 2 novos boxes, construção de banheiros acessíveis, instalação de extintores e iluminação de emergência, construção de cobertura no estacionamento pra 24 vagas, acessibilidade, construção da sala da administração do mercado, padronização das fachadas dos boxes, construção de 3 peixarias com cubas em inox, troca de toda instalação elétrica, instalação de tela de alambrado ao redor de todo o mercado, pintura geral, construção de acesso à bancada de cubas, instalação de guarda-corpo e reconstrução de jardineira.

A presidente da Associação de Moradores do Bairro Estação Experimental, Franciele Oliveira, fala em “mais dignidade para nossos feirantes e valorização para nossa localidade”.

O ex-senador Aníbal Diniz, autor da emenda que possibilitou a reforma, falou da alegria de participar de ações que melhoram a cidade e a vida das pessoas. “É muito gratificante ver que nosso trabalho ainda rende frutos e é melhor ainda constatar que as obras foram muito bem executadas pelo prefeito Marcus Alexandre, prefeito que nunca devolveu recursos. Sempre executa, e muito bem, as obras”, disse o ex-senador do Acre.

O Mercado Francisco Assis Marinheiro foi construído e inaugurado pelo então prefeito Jorge Viana, ex-governador e hoje senador da República, em 1996. Localizado entre duas grandes regiões de Rio Branco (Estação Experimental e Floresta), o mercado está situado em uma das mais importantes vias estruturantes da capital, a Avenida Ceará.

O deputado federal Léo de Brito anunciou durante a inauguração que vai garantir, por meio de emenda parlamentar, recursos para a construção de um Terminal de Integração localizado atrás do Mercado da Estação. “Além de melhorar a mobilidade nesta região, o Terminal também vai aumentar o movimento e as vendas aqui no Mercado”.

Os vereadores Rodrigo Forneck, Mamed Dankar, Antônio Moraes, Eduardo Farias, o deputado estadual Lourival Marques e o diretor-presidente do IDAF, Ronaldo Queiroz, no ato representando o governador Tião Viana, também estiveram na solenidade de entrega das obras de revitalização do Mercado da Estação.