Índice de reajuste de aluguéis fecha o ano com queda de 0,52%; negativa do IGP-M é a menor desde 2009

O prefeito Marcus Alexandre lançou nesta quarta-feira, 27, o Plano de Contingência Contra Enchentes 2018 tendo em vista que o nível do Rio Acre subiu consideravelmente nas últimas horas em Rio Branco. Atualizado com os possíveis impactos do fenômeno climático La Niña, que se caracteriza pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico, o Plano de Contingenciamento Contra Enchentes 2018 foi apresentado à vice-prefeita Socorro Neri pelo coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, coronel George Santos. Nas últimas 72 horas choveu 59% do esperado para todo o mês de dezembro.

Editado desde 2013 como norteador do trabalho da Defesa Civil durante intempéries, o plano define a atuação de cada secretaria e cada órgão municipal, bem como as prioridades de ações a serem executadas caso as intensas chuvas registradas no período venham a desabrigar famílias que residem nas áreas de risco. Na medição das 15h desta quarta-feira, 27, o volume do Rio Acre alcançou 11,59 metros em Rio Branco. “A cota de alerta é de 13 metros mas temos uma cota interna, de 12 metros, com qual damos início à estruturação dos abrigos e adotamos outras providências para começar o atendimento às famílias”, explicou o prefeito Marcus Alexandre. No dia 27 de dezembro de 2016 o Rio Acre media 3,92 metros.

Ao longo de sua existência, o Estado do Acre foi atingido por enchentes de grande vulto que ocasionaram prejuízos de ordem econômica e social. Dentre várias enchentes ocorridas podem ser citadas as de 1972, 1974, 1978, 1982, 1984, 1986, 1988, 1991, 1997, 1999, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, sendo que, em 2015 o Rio Acre atingiu a cota histórica de 18,40 metros, configurando-se numa das maiores tragédias ambientais da Amazônia.

A Defesa Civil mantém acompanhamento permanente das áreas de risco hidrológicos, as primeiras zonas afetadas pela cheia do Rio Acre, entre elas os bairros Ayrton Senna, Baixada da Habitasa e Taquari, e das áreas de risco geológico, onde ocorrem movimentações de solo. Entre outras, são consideradas áreas de risco geológico parte dos bairros Preventório; Embratel e Vila Nova. O monitoramento e o repasse de informações aos órgãos públicos e à imprensa sobre o comportamento do Rio Acre e das áreas de riscos estão intensificados com a apresentação do Plano de Contingenciamento. “Com o fenômeno La Niña, a previsão é de chuva dentro do normal e o normal para nossa região é sempre muita chuva”, disse o coronel George Santos, que lembra à população utilizar o telefone do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOS), o 193, para solicitar apoio em caso de emergência.