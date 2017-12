Fim de governo é f…: ninguém tem medo do governador

Como diz o bom e sempre atual Luis Carlos Moreira Jorge, o Crica, “fim de governo até o cafezinho é servido frio”. Com esse pensamento inicio esse pequeno texto afirmando que os subalternos perderam o medo do governador Sebastião Viana.

Faltando um ano para o chefe do Palácio Rio Branco entregar o cargo para o seu sucessor, aqueles que bradavam a defesa do ‘homem mais poderoso e honesto do Acre”, são os primeiros a pular do barco agora com as desculpas mais esfarrapadas possíveis, como se tivessem sido enganados. Eu faço é rir! Não tem inocente nessa história…

Eu ainda acho que se o governador tivesse pelo menos mais dois anos pela frente, o subcomandante da PM, Ricardo Brandão, jamais tomaria essa decisão de pedir exoneração, mas é aquela coisa: cada um sabe onde o sapato aperta e o Ricardo sabe os calos que carrega.

Firme e forte continua o Comandante da PM, Coronel Julio César, que não dá nem sinais que vai largar o osso. Selva, comandante! Você será lembrado pelo Sebastião como um ser fiel e único. Toda honra e glória ao senhor. Amém!

Esse é apenas um exemplo. É bom todo mundo se preparar, a partir do ano que vem o que vai ter de gente abandonando o barco, não está escrito em lugar nenhum. Aguardem os próximos capítulos dessa novela.

Encerro a minha breve participação por aqui. Desejo um excelente fim de ano a todos os leitores. Quem sabe ano que vem eu atualize esse Blog mais vezes. Um beijo no coração de todos!