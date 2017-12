Alvorada Festiva na Gameleira marca amanhecer do aniversário de 135 anos de Rio Branco, a capital acreana

Aprovado após muita polêmica na Câmara de Vereadores de Rio Branco, antes do recesso parlamentar, a Lei nº2.268, de autoria do vereador José Carlos Juruna (Livres), instituindo o Dia do Camelô, foi sancionada pelo prefeito Marcus Viana. O Dia do Camelô será comemorado anualmente no dia 11 de novembro e constará no Calendário Oficial de Eventos do Município.

A lei foi aprovada no Legislativo Municipal com uma modificação em seu texto inicial, após uma revisão no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça.

O prefeito Marcus Viana, que todos os anos estabelece parcerias com os camelôs durante o “Natal no Calçadão”, destaca o dia dedicado à categoria como um gesto de respeito.

“Eu tenho muito carinho e respeito por essa categoria, nós somos parceiros e essa parceria vai seguir”, diz o prefeito Marcus Viana.