Laudo do IML diz que Maluf tem doença grave, mas pode continuar preso

O Rio Acre se encontra a 2,36 metros de atingir a cota de alerta e a 2,86 metros de atingir a corta de transbordamento em Rio Branco. A marca registrada nesta quarta-feira (27) é de 11,14 metros segundo dados da Defesa Civil Municipal.

O chefe de Defesa Civil, coronel George Luiz Santos informou a reportagem do ac24horas que o Plano de Contingenciamento elaborado por todas as secretarias da Prefeitura de Rio Branco vem sendo realizado no caso de as águas do Rio Acre atingirem as primeiras famílias em diversos bairros da Capital.

Segundo o coordenador, nos 46 anos de registros do nível do Rio Acre só não houve enchente em 12 anos. “Não descartamos uma possível cheia, mas fazer previsões nesse sentido é complicado”, destacou o coronel.

O Riozinho do Rola principal, principal afluente do Rio Acre, nessa terça-feira (26), marcou 7,48 metros e nesta quarta-feira (27), amanheceu registrando 8,87 metros, o que tem preocupado as autoridades de Defesa Civil.

A marca do Rio Acre ás 6horas de hoje é de 11,14 metros. O maior aumento do nível do rio durante as últimas semanas. A cota de alerta é de 13,50 metros, a de transbordamento é de 14 metros.