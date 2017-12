Homem é morto a golpes de faca após bebedeira em Sena Madureira; suspeito ainda se encontra foragido

Em visita ao município de Brasileia o Senador Jorge Viana juntamente com o Deputado Federal Raimundo Angelim e o Aníbal Diniz Vice-Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), estiveram na sexta-feira, 22, participando de uma atividade realizada no Centro Cultural da cidade.

Durante a visita o Senador, Jorge Viana, realizou a prestação de contas do seu mandato com a comunidade e anunciou novas emendas destinada a Brasiléia. “Eu vim prestar contas do meu cargo com a população e discutir com a prefeita sobre aplicação de emendas que estamos disponibilizando, já havia colocado R$ 1 mi (Um milhão de reais). Dar gosto de trabalhar por Brasileia com a prefeitura na mão da Fernanda, por ela ser cuidadosa e zelosa com a equipe, e trouxe uma novidade, consegui uma emenda extra orçamentaria no valor de R$ 700 mil (setecentos mil reais), totalizando R$ 1 mi e700mil para o próximo ano aqui em Brasileia, que é destinada para os cuidados com as calçadas e pavimentação asfáltica”, ressaltou Jorge.

O evento também contou com a participação da comunidade e autoridades, Deputada Estadual Leila Galvão, Vereadores Rosildo, Zé Gabriele, Sabá, Edu e Rozevete dentre outros.

Na ocasião o Deputado Angelim anunciou recursos para construção da Biblioteca Pública de Brasiléia. “Aqui em Brasileia me surpreende positivamente, fico contente e saio daqui muito alegre em ver como a cidade tem mudado para melhor com administração da, minha amiga, prefeita Fernanda. No início do ano nós destinamos recursos para compra de medicamentos, levados para os itinerantes realizado pela prefeitura na área rural e para o início de 2018, eu coloquei recursos para construção de uma biblioteca e também para compra de equipamentos e medicamentos para os centros de saúde e espero poder liberar o mais rápido possível essas emendas”, destacou Angelim.

Durante o evento a Prefeita Fernanda Hassem agradeceu a parceria e o envio de emendas parlamentares ao município em 2017. “Sempre bom poder receber nossos amigos na nossa cidade, eles que sempre estão à disposição em ajudar Brasileia, enviando recursos parlamentares para que possamos melhorar nossa cidade, que aos poucos está sendo reconstruída após as enchentes ocorridas no município. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer a todos que trabalham por um Brasileia melhor e desejar um feliz natal e que 2018 possamos desenvolver ainda mais a nossa cidade”, finalizou Fernanda Hassem.