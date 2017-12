Enquanto proprietária viajava, bandidos fazem limpa em residência no bairro Tucumã

As atividades comemorativas ao aniversário de 135 anos da fundação de Rio Branco tem seu ponto alto esta semana, começando quarta-feira, 27 de dezembro, quando o prefeito Marcus Alexandre entrega a Comenda do Mérito Volta da Empreza 2017 a três personalidades do Acre: a parteira Maria Zenaide de Souza Carvalho, no Grau Fundador; ao Pastor Luiz Gonzaga, no Grau Comandante; ao radialista José Francisco de Melo Filho, no Grau Chanceler. As atividades acontecem no Centro Cultural Lydia Hammes, a partir das 19 horas. Logo depois da entrega da Comenda haverá o Baile da Cidade com animação da Banda Os Muggs II. Os convidados serão recepcionados pela banda Os Bebês, do projeto Senadinho no Bairro. “As atividades tem sido sucesso total até agora”, avaliou o presidente da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil, Sérgio de Carvalho. A FGB é a organizadora dos eventos comemorativos aos 153 anos de Rio Branco.

Já na quinta-feira, 28, 6h do dia 28 de dezembro – data oficial do aniversário de Rio Branco – a Banda de Música da Polícia Militar se apresenta às famílias tradicionais da capital com uma apresentação musical que antecede a Salva de 21 Tiros realizada por um grupamento do 4º Batalhão de Infantaria de Selva. A saudação oficial às famílias tradicionais será proferida pelo prefeito Marcus Alexandre, encerrando a Alvorada Festiva.

Em seguida, às 8 horas, será realizada a premiação do concurso de fotografias “Um Olhar Sobre Rio Branco”, e a exposição das fotos selecionadas. Em seguida acontecerá o lançamento do livro “Rio Branco: 135 Em Todos os Sentidos”, com fotografias selecionadas pelo concurso “Um Olhar Sobre Rio Branco” e de fotógrafos convidados. O livro será lançado no Hotel Vila Rio Branco, na Gameleira.

Ainda no dia 28 de dezembro, às 10h, o prefeito Marcus Alexandre entregará o Mercado da Estação Experimental completamente revitalizado, um dos mais tradicionais mercados públicos da cidade, cujas obras contou com emenda do ex-senador Aníbal Diniz.

No dia 29 acontece o projeto Cultura de Paz no bairro Vitória, às 17 horas, na Praça Maria José, e o projeto Casa de Bamba Fim de Ano, às 19h no Casarão. No dia 31 está previsto o Encontrão no Senadinho, às 16h no Centro Cultural Lydia Hammes. No último dia de 2017, 31 de dezembro, a cidade vai comemorar a passagem do Ano Novo às margens do Rio Acre com o Réveillon da Base, festa que já é tradição nos fins de ano de Rio Branco.