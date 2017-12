Exagerou na ceia de Natal? Veja dicas para aliviar o mal-estar para comer o R.O

No Acre, tempo quente, mas instável, com chuvas passageiras a qualquer hora neste domingo, 24, informa o pesquisador meteorológico Davi Friale. No leste e no sul do estado, é alta a probabilidade de ocorrência de chuvas fortes e volumosas, com raios e ventanias, a partir da tarde e durante a noite, até esta segunda-feira, 25.

“As condições atmosféricas estarão altamente favoráveis à ocorrência de temporais, com chuvas fortes, volumosas e prolongadas, raios e ventanias, deixando o tempo fechado”, prevê.

A umidade do ar mínima, durante a tarde, varia, entre 50 e 65%, no leste e no sul do estado, e, entre 45 e 60%, nas demais áreas.

Os ventos sopram, entre moderados e fracos, com rajadas eventuais, da direção norte e variações de noroeste e de nordeste, deixando o dia ventilado.