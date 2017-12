Colisão em poste na rua Rio de Janeiro rompe cabo de fibra ótica e provoca apagão na NET

A UJS do Acre (União da Juventude Socialista), importante setor do PCdoB, partido que compõe a estrutura política do governo de Sebastião Viana, repudiou em nota, neste domingo, 24, a conduta do assessor especial da Juventude, Weverton Matias, para com sua ex-mulher Rebeca Aguiar Rodrigues, durante uma confraternização na quinta-feira passada, 21, da Secretaria de Articulação Institucional, em um buffet local. Os fatos vieram à tona por meio da imprensa e foram confirmados em versões diferentes por Rebeca e Weverton Matias.

Na nota, a UJS considera “lastimável que o assessor especial de Juventude do Governo do Estado do Acre, Weverton Mathias, adote um comportamento antissocial e machista com sua ex companheira, Rebeca Aguiar, à qual prestamos solidariedade”. A juventude comunista diz ainda: “Exigimos um posicionamento do Governo do Estado e dos conselhos estadual e municipal da mulheres diante do ocorrido tendo um vista o compromisso assumido pelos mesmos em defesa da questão da mulher”.

Em um texto publicado em sua página no Facebook, ontem, Rebeca contou sua versão para a confusão ocorrida na festa da SAI. O fato envolve Emily, a irmã de Rebeca, e uma criança de um ano, que é fruto de um relacionamento entre Weverton e sua ex-mulher.

Matias foi à festa buscar a criança que estava com Rebeca e seu atual namorado. Ao chegar ao local, ele pegou o bebê e levou até seu carro. Disse que o levaria para casa. Quando chegou ao veículo, a irmã de Rebeca havia tirado a chave da ignição com o objetivo de impedir que o assessor levasse a criança. Matias diz que foi agredido pela ex-cunhada cunhada.

Já Rebeca contou sua versão: “Ele não me agrediu fisicamente (não dessa vez) no episódio acontecido dia 21, porém foi uma agressão psicológica de um cara que por vezes eu tive medo do seu comportamento. Matias tem sinalizado um comportamento descontrolado nos últimos dias. Acredito que seja pelo fato de eu ter assumido um outro relacionamento, e vem toda aquela história de sentimento de posse do homem”.

Ela também afirmou que ameaçou chamar a polícia, pois Matias parecia estar fora de controle.