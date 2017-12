Camionete cai em buraco em rua do loteamento Farhat, no 2º Distrito de Rio Branco

Uma camionete caiu dentro de um buraco na Rua A, loteamento Farhat, bairro Santa Helena, no 2º Distrito de Rio Branco, por volta das 23h30, deste domingo, 24, véspera de Natal, após a forte chuva na capital acreana.

O proprietário do veículo é o policial militar Francisco Elias Benedito, que retornava para casa quando caiu com a camionete na cratera.

O loteamento fica localizado ao lado do Parque de Exposições de Rio Branco. Meses atrás, moradores do bairro interditaram a AC-40, estrada que liga Rio Branco a Senador Guiomard, em protesto contra as condições das ruas, que pioraram depois que uma empresa contratada pelo Depasa, órgão do governo do Acre responsável por Obras de infraestrutura, resolveu fazer intervenções no lugar. É que a empresa abandonou as obras sem qualquer explicação e a cada chuva no local os buracos aumentam e o bairro fica praticamente intrafegável.

Diversas imagens do loteamento foram postadas no Facebook esta semana durante uma chuva. Crateras enormes, resultado de um processo erosivo ocasionado por serviços não concluídos, denunciam os moradores.

Moradores do loteamento resolveram colocar estacas para alertar quem trafega pelas ruas do local, mas mesmo assim foi inevitável o acidente com a camionete no final da noite deste domingo.

As fotos são de Allaff Cruz.