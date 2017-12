Veja onde estará seu representante durante o recesso do ano que antecede as eleições gerais

Os paparazzi do litoral brasileiro e internacional podem recolher as lentes de suas câmeras que a maioria dos parlamentares acreanos não irá desfrutar nessas férias das belas praias dos mares brasileiros, muito menos das exóticas e futurísticas cidades dos Estados Unidos e Europa. Os deputados e senadores informaram a reportagem do ac24horas que passarão o recesso visitando suas bases e trabalhando pelo povo sofrido do Acre que precisa de mais atenção. Já que os detentores de cargos eletivos nos últimos três anos não pensavam em visitar suas bases neste mesmo período de recesso. Somente os deputados Leila Galvão (PT) e Jesus Sérgio (PDT) confirmaram por meio de suas assessorias que se ausentarão do Acre para outros compromissos depois das festas de final de ano, mas não revelaram o destino.

O Acre conta com 35 parlamentares que tiveram votos em diversas urnas distribuídas nos municípios do Estado. Desses representantes da população, 24 são deputados estaduais que representam a voz do povo na Assembleia Legislação (Aleac), oito são deputados que representam os brasileiros no percentual de vagas destinado ao Acre na Câmara dos Deputados Federais. Além de três senadores que representam o Estado no Congresso Nacional. Todos esses detentores de mandatos tem compromisso extremamente importante com a sociedade e devem satisfação enquanto forem representantes de cargos eletivos. Por isso, a reportagem foi buscar informações das agendas da maioria dos parlamentares no período de recesso.

Os senadores Jorge Viana (PT), Sérgio Petecão (PSD) e Gladson Cameli (PP) confirmaram a reportagem por telefone que irão passar as festas de final de ano no Acre. O senador Petecão disse que estará presente em todas as comunidades dos 22 municípios como sempre fez durante seu mandato. “Estou visitando aquelas comunidades mais carentes e isoladas. Faço o que vem sendo feito durante todo o meu mandato, discutindo com as comunidades e prefeitos como ajudar cada região do meu Estado”, disse o senador.

O senador Gladson Cameli explicou que desde que ficou de recesso tem visitado todo o Estado e passará a festa natalina em Cruzeiro do Sul, indo a Manaus visitar seu pai no dia seguinte, mas no outro dia voltará para continuar suas andanças por todos os municípios do Acre, visitando principalmente as comunidades mais distantes. Já o senador Jorge Viana que participou das festividades e homenagens da semana “Chico Mendes” nos municípios do Alto Acre, disse que já vem visitando os municípios e continuará suas andanças ao interior do Estado, inclusive depois das festas de final de ano cumprirá agenda com o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), pré-candidato a governador.

Agenda dos deputados Estaduais

Dos 24 deputados estaduais, somente 15 se colocaram a disposição para informar suas agendas de final de ano e recesso de janeiro. A deputada Leila Galvão (PT) disse através de sua assessoria que cumprirá agenda somente até o dia 30 deste mês, e que depois se ausentará do Estado nos 10 primeiros dias de janeiro. Voltando, parlamentar retomará suas atividades na região do Alto Acre e no restante do Estado.

A assessoria do deputado Jesus Sérgio informou que um dia depois de entrar de recesso o parlamentar fez diversas agendas visitando os municípios de Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e demais regiões. O deputado passará segundo sua assessoria o natal em Tarauacá e a virada de ano em Rio Branco. Na primeira quinzena de janeiro o deputado se ausenta do Estado em viagem com a família e quando voltar continuará suas visitas às bases eleitorais debatendo ações de seu mandato e reivindicações de melhoria para os municípios. Jesus não disse qual destino tomará quando se ausentar do Estado.

Os deputados Eliane Sinhasique (PMDB), Chagas Romão (PMDB), Eber Machado (PDT) Manoel Moraes (PSB) Whendy Lima (PP) e Heiltor Junior (PDT) disseram que estarão visitando suas bases, debatendo com a população a avaliação de seus mandatos e se colocado a disposição das comunidades do interior e regiões isoladas. Os deputados Manoel Moraes (PSB) e Antônio Pedro (DEM) também se dedicarão a visitar suas bases, priorizando o trabalho de colher informações para levar assuntos relevantes para os debates na Aleac.

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) disse que este é momento de se aproximar ainda mais das bases e mostrar as importantes intervenções realizadas por meio de ações do seu mandato. “Vamos visitar as comunidades descendo e subindo o rio e colhendo as principais reivindicações da população para debatermos com os poderes Municipal, Estadual e Federal a melhor forma de ajudar nosso povo. Passarei o natal com meu pai em Rio Branco pela idade dele que merece mais atenção, e depois seguirei para o Juruá continuando nosso trabalho”, destacou Gonzaga.

Os deputados Gerlen Diniz (PP) não respondeu a reportagem, mas fonte próxima ao parlamentar revelaram que ele estaria dividindo sua agenda de janeiro acompanhando o senador Gladson Cameli em alguns eventos e depois terá alguns dias para viajar para fora do Estado.

O deputado Nelson Sales (PP) de Sena Madureira vai se dedicar a visitar suas bases na região do Purus. “Vou visitar as comunidades do rios Iaco, Caeté, além do município de Manoel Urbano. Depois subirei pelo rio Purus até o município de Santa Rosa. Nada de folga em praias de Fortaleza ou Rio de Janeiro, vamos trabalhar”, disse o deputado.

O presidente da Aleac, deputado Ney Amorim (PT) também respondeu a reportagem por meio da assessoria dizendo que estará cumprindo 13 eventos em sua agenda durante todo este ano ainda, mas preferiu não confirmar se irá se ausentar do Estado em janeiro.

Deputados Federais

Os parlamentares federais também decidiram priorizar as visitas as suas bases eleitorais e somente o deputado César Messias (PSB) não se pronunciou sobre sua agenda, preferiu manter-se no anonimato com relação a seus compromissos.

A deputada Jéssica Sales (PMDB), segundo sua assessoria irá passar as festas de final de ano em Cruzeiro do Sul com a família, e em janeiro segue com visitas aos municípios conversando com as comunidades e vistoriando as obras provenientes de suas emendas parlamentar.

Os deputados Wherley Rocha (PSDB), Leo de Brito (PT) e Raimundo Angelim (PT) também farão visitas às bases, fortaleceram o trabalho junto aos prefeitos de seus partidos, e farão uma avaliação das ações de mandato. Leo vem visitando os municípios desde que entrou de recesso. Rocha fez uma grande festa na convenção do seu partido que definiu a nova direção e agora irá visitar os municípios fortalecendo as direções municipais da sigla. Angelim esteve acompanhando o senador Jorge Viana em agenda no Alto Acre nas comemorações e homenagem da semana “Chico Mendes” e seguirá sua agenda durante todo o recesso visitando os municípios.

O deputado Moises Diniz (PCdoB) que vem ajudando nesse recesso o prefeito do Bujari em assuntos importantes para captação de recursos e valorização da educação, disse a reportagem que vai se dedicar a um tratamento de saúde na região da coluna vertebral. Moises não é candidato à reeleição a deputado federal. Abriu mão da disputa para a ex-deputada Perpetua Almeida (PCdoB).

O deputado Flaviano Melo (PMDB) também respondeu através de sua assessoria que terá agendas importantes no Acre e vai passar festas de natal e ano novo em Rio Branco. No inicio de janeiro participará de eventos partidário no interior e depois segue para Brasília, onde ficará um pouco com a mãe, voltando para terminar o recesso parlamentar em agendas do PMDB no Acre.

O deputado Alan Rick (DEM) segue seu trabalho de colher informações no interior do Estado debatendo com os prefeitos a melhor forma de alocar suas emendas. De acordo com sua assessoria o parlamentar não se ausentará do Estado até a volta dos trabalhos na Câmara Federal.

Não se pronunciaram

Os demais parlamentares que não se pronunciaram mesmo depois do contato por ligação telefônica e via whatsapp realizados pela reportagem demonstraram antipatia quando questionados se passariam parte do recesso fora do Estado em viagem, por exemplo, para o litoral Brasileiro, Estados Unidos ou Europa como muitos fizeram nos últimos três anos que não antecedia o ano eleitoral.