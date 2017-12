No recesso, Jenilson visita moradores das comunidades ribeirinhas do Estado do Acre

Durante seis dias o deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB) esteve visitando os moradores das comunidades rurais que vivem às margens do rio Tarauacá, entre os municípios de Jordão e Tarauacá. A visita aos ribeirinhos ocorreu logo após o início do recesso parlamentar.

Desde que assumiu em fevereiro de 2015, o parlamentar aproveita o recesso que acontece no meio e no final de ano para passar alguns dias ao lado dos povos da floresta.

A excursão do deputado teve início no dia 16 de dezembro, quando esteve visitando as comunidades do baixo rio Jordão na cidade do mesmo nome. Sendo que no dia 17, ele participou da entrega de um gerador de energia na comunidade indígena Boa Vista.

Ainda no dia 17, Leite junto com a sua comitiva baixaram o rio Tarauacá, saindo de Jordão, município distante da capital Rio Branco a 500 km, para ver in loco a situação dos ribeirinhos, bem como participar de atividades de saúde, esportivas e ouvir as ponderações do homem do campo.

Já no dia 18, na comunidade de Alagoas, na qualidade de médico infectologista Jenilson Leite participou de uma ação de saúde promovida pela prefeitura de Jordão, com o apoio da Câmara de vereadores e do DEPASA- sendo representado pelo gerente local Luís Meleiro. A comunidade local foi beneficiada com exames de eletrocardiograma, consultas e distribuição de medicamento pela secretaria de saúde local.

Na região do município de Tarauacá, o deputado encontrou com uma comitiva formada pelo vereador Benigno, Fernando Feitosa, gerente da secretaria de estado de agropecuária. O parlamentar parou em todas as comunidades as margens do rio, ouviu os moradores e prestou conta das ações do mandato.

Durante a viagem foi produzido um relatório com as reivindicações dos moradores para ser apresentado as autoridades competentes para solucionar os problemas. Além disso, o deputado apresentará este relatório em plenário após o recesso legislativo.

Jenilson Leite já percorreu quase todos os rios acreanos aonde têm habitantes e visitou as vinte e duas cidades do Acre. “ Enquanto representante da sociedade no parlamento devemos conhecer suas necessidades para podermos buscar uma solução, e só podemos conhecer indo ver in loco. Por isso que a cada recesso parlamentar faço este percurso de barco nos rios acreanos, visito as aldeias, converso com os ribeirinhos, para que eu possa fazer um diagnóstico e questionar as autoridades constituídas para resolver os problemas dos nossos colonos e indígenas”.

O presidente da associação de moradores da comunidade União, Raimundo Cavalcante, fez questão de agradecer o deputado por mais uma visita à sua comunidade e por defender as reivindicações dos moradores quando foram postas. “ O deputado Jenilson é um homem simples, e tem defendido nossas pautas, por isso queremos agradecê-lo pelo trabalho em prol de nossa comunidade”. Já o pastor José Esmeraldino destacou que as ações de saúde que acontece durante a visita do parlamentar é muito importante para à população, “evita gasto com deslocamento e também exames que são inacessíveis por conta do isolamento de nossa gente tamos tendo acesso agora. Obrigado deputado pelo seu compromisso com o povo ribeirinho”,agradeceu o pastor.