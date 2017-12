Moradores de rua usam a rodoviária internacional de Rio Branco como albergue

Com status de internacional, a rodoviária de Rio Branco se tornou local de repouso e pernoite para pessoas em situaçao de rua, que passaram a usar o terminal como local para dormir.

Na manhã deste sabado(23), duas pessoas dormiam tranquilamente no saguão de entrada enquanto passageiros chegavam e saiam de Rio Branco.

Taxistas que trabalham no local disseram que a cena se tornou comum nas ultimas semanas, e que eles chegam no periodo da noite.

Dividindo espaço com os “novos moradores”, dezenas de imigrantes do Haiti e do Senegal, ocupavam o chão enquanto varias cadeiras do setor de espera estavam vazias.

O administrador da rodoviária, Vagner de Lima disse que a presença do grupo se acentuou neste periodo de final de ano, quando o fluxo de passageiros quase triplica.

Ele reconheceu que o espaço não deveria está servindo de abrigo temporario e disse que vai pedir auxilio á Secretaria Municipal de Assistencia Social para orientar os desabrigados quanto ao uso correto do espaço.

Lima disse ainda que pretende realizar uma campanha interna para orientar os passageiros em relaçao as restriçoes quanto ao uso das cadeirad e banheiros.