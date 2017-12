Moradores conjunto Pedro Roseno ganham novo espaço de lazer

A Prefeitura de Rio Branco inaugurou nesta sexta-feira, 22, a Praça José Amaro, no conjunto Pedro Roseno. O ato de inauguração do espaço de lazer do bairro reuniu moradores, lideranças comunitárias e contou com a participação do vereador Rodrigo Forneck, do presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Manuel Marcos e do deputado federal Léo de Brito.

A intervenção numa área de 1.462,66 metros quadrados contemplou estrutura em concreto armado para instalação de academia ao ar livre, quiosque com duas lanchonetes (com 12,25m), playground, calçada em tijolo maciço, bancos de concreto, lixeiras metálicas, pergolado (estrutura para decoração com plantas), paisagismo, tudo em observância às normas de acessibilidade. A obra foi executada com recursos de emenda parlamentar do deputado Léo de Brito, por meio de convênio com Ministério da Defesa. O valor do investimento foi de 279.849,81.

Satisfeito com o resultado do trabalho realizado pela Prefeitura, deputado Léo de Brito falou da importância do investimento em lazer. “Esse é o nono espaço que, por meio de emendas, ajudamos a Prefeitura a construir. Quando destinamos uma emenda para nossa cidade temos duas certezas: uma, de que o recurso será aplicado com honestidade. Outra, que o serviço ficará bem feito”.

Com vista para um espaço natural privilegiado a Praça José Amaro transformou a paisagem do local. “A obra era um sonho dos moradores que, em parceria conseguimos concretizar. Aqui os moradores terão um espaço para as crianças brincarem, fazer caminhada, passear com a família. A gente fica feliz de poder hoje entregar esse espaço que era tão esperado pela comunidade”, declarou o prefeito Marcus Alexandre.

O vereador Rodrigo Forneck destacou o trabalho feito pela gestão municipal. “Sabemos e parabenizamos o esforço do prefeito e toda sua equipe, em especial da secretaria de Obras, do Departamento de Iluminação Pública e equipes da Secretaria de Esporte e Lazer para executar um trabalho tão bonito como esse que agrega valor e traz inovação”, disse Forneck ao se referir à iluminação do espaço, o primeiro totalmente iluminado com lâmpadas de LED.

Para o presidente da Associação de Moradores do Pedro Roseno, Nonato Gomes, a praça já é considerada novo cartão postal da cidade, obra que vai agregar valor aos imóveis da região. “Hoje é um dia especial. E nosso sentimento é só de gratidão”, disse o líder comunitário.

O investimento na melhoria, construção dos espaços e democratização do acesso aos equipamentos de esporte e lazer é uma das prioridades da gestão do prefeito Marcus Alexandre que, nos últimos cinco anos, entregou mais de 50 espaços à comunidade. “Esse é um equipamento que vem integrar a estrutura do município para que possamos cada dia mais fortalecer ações de promoção da saúde e melhorar a qualidade de vida das pessoas”, declarou o secretário de Esporte e Lazer, Afrânio Moura.

Obra integra conjunto de investimentos no Pedro Roseno

A construção da Praça integra uma série de ações da Prefeitura com o objetivo de levar melhorias ao Conjunto Pedro Roseno. Os investimentos começaram com obras de infraestrutura viárias realizadas em parceria com o Governo do Estado; melhoria na iluminação pública; interligação do Pedro Roseno com o Jequitibá, o que permitiu implantar linha de ônibus no bairro, e ações do Programa de Construção de Calçadas.

Nome da praça é homenagem da comunidade a antigo morador

O nome da praça é homenagem ao falecido morador José Amaro, um dos pioneiros no bairro. O nome foi definido em assembleia da comunidade realizada no dia 7 de dezembro deste ano, em reconhecimento à dedicação do antigo morador em conservar áreas comuns do local. “Eu me sinto honrada com o reconhecimento. Agradeço aos meus amigos e vizinhos, em especial ao prefeito Marcus Alexandre e toda sua equipe por nos darem esse presente de natal”, declarou dona Gisélia Pereira, viúva do homenageado.