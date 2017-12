Câmara concede aposentadoria de R$ 9.6 mil a José Dirceu, condenado por corrupção

As chuvas no inteiro resultaram em uma elevação das águas do Rio Acre em 8,64 metros neste sábado (23), marca ainda não registrada neste mesmo peridoto desde 2011 quando foi registrado 8,22 metros e em 2009 o nível chegou a 10,22 metros. Estes anos anteriores as águas acabaram atingindo alguns bairros de Rio Branco principalmente.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil Estadual, Coronel Batista os registros analisados hoje deixa todos em alerta. “Estamos preparados para avisar a população e os demais órgãos competentes. Temos acompanho de perto esses últimos monitoramentos e deixado as autoridades informadas”, destacou.

No município de Brasileia o nível do Rio Acre chegou a 3,21 metros e em Xapuri marca 6,32 metros. Já em Capixaba o registro é de 6,87 metros.

O Riozinho do Rola principal afluente do Rio Acre marcou neste sábado 6 horas, 5,63 metros, mostrando que foi bastante afetado pelas últimas chuvas intensas na região.

Em Rio Branco quem passou pelas duas pontes do centro da cidade, coronel Sebastião Dantas e Juscelino Kubitschek pode observar a rápida elevação das águas do rio que deixou um visual mais agradável em seu leito.

Veja tabela dos anos anteriores;

*Nivel rio Acre em RBR em 23 DEZEMBRO – Série de 2005 à 2017*

*2017*: 8,64m

*2016*: 5,26m

*2015*: 3,76m

*2014*: 5,35m

*2013*: 6,74m

*2012*: 6,50m

*2011*: 8,22m

*2010*: 5,06m

*2009*: 10,20m

*2008*: 10,50m

*2007*: 9,34m

*2006*: 9,72m

*2005*: 7,90m