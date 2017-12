O reencontro com uma Cruzeiro do Sul acuada pelo medo da violência

Todo mundo sabe da minha ligação com Cruzeiro do Sul e o Vale do Juruá onde morei por muitos anos fazendo rádio e TV. Considero-me de uma certa maneira um cronista da cidade pela familiaridade da convivência com a sua gente. Mas nesse domingo quando cheguei à noite em Cruzeiro do Sul senti uma mudança “brusca” comportamental nas pessoas que se confirmou nos dois dias seguintes. Fui tentar comer um lanche na Praça do Centro Cultural e encontrei os trailers fechados antes da meia-noite. Estranhei porque no domingo sempre os moradores do município permaneciam mais tempo passeando depois da Missa Católica e dos cultos nas Igrejas Evangélicas. Um dos donos dessas casas de lanches que estava encerrando o expediente me disse: “Nelson, estamos fechando cedo porque o medo de assalto está grande. Não dá pra bobear”. Posteriormente durante os dias seguintes visitei outras pessoas nos seus comércios, escritórios e casas. Comum as portas trancadas e assuntos relacionados aos assaltos à luz do dia. Resumindo um clima de insegurança e medo que eu nunca tinha visto na cidade. Histórias e mais histórias de violências envolvendo gente conhecida. Outra coisa que me chamou a atenção. Caminhando pelo Centro sempre era comum as pessoas trocarem um bom dia, mesmo sem se conhecerem. Não existe mais isso. Todos muito concentrados em busca de solucionar os seus problemas sem reparar nos outros. Um anticlímax para a Capital do Juruá sempre tão hospitaleira e com uma pureza capaz de inspirar os poetas.

Encontro marcado

Por acaso me encontrei com o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (PMDB), caminhando pela rua. Questionei as coisas que ouvi de muitos moradores a respeito da gestão do atual prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB), que parece não estar agradando. Vagner se limitou a me dizer que não tem sido consultado pelo gestor.

Trégua

Está na hora dos aliados políticos de Ilderlei o convocarem para uma reunião de aconselhamento. O prefeito precisa ouvir mais as pessoas e esquecer rancores. Não adianta culpar a imprensa pelo momento delicado que está passando. Com um ano apenas de gestão é absolutamente possível corrigir o rumo das coisas. Mas para isso é preciso humildade.

Colheita

Olha, se a gestão de Ilderlei não estiver agradando até agosto do próximo ano os seus aliados terão problemas na hora da colheita de votos em Cruzeiro. As cobranças de quem o apoiou nas eleições serão óbvias. As comparações serão inevitáveis.

Lição da história

Em todas as mais recentes eleições que acompanhei no Acre as coisas funcionaram assim. Onde a prefeitura era da FPA e estava indo mal a oposição ganhou. E quando a gestão era da oposição e estava desagradando a FPA venceu nas urnas. É assim que a banda tem tocado.

Casos positivos

Pelo que ouço das pessoas tem duas prefeituras com novos gestores que estão agradando. Em Brasiléia a Fernanda Hassem (PT) está indo muito bem. Por outro lado, Mazinho Serafim (PMDB) em Sena Madureira, também tem sido muito elogiado.

Txai

Encontrei com uma das mais importantes lideranças indígenas do Acre, o cacique Yawanawa Biraci Brasil. Ele me perguntou a opinião sobre a possibilidade de lançar o seu filho Bira Jr. a deputado estadual, em 2018.

Filho de peixe…

Depois conversei com o próprio Biraci Jr. Tudo indica que será mesmo candidato. Ele me falou que várias lideranças indígenas estão empenhadas em terem um representante na ALEAC. O jovem está entusiasmado em iniciar sua vida política para ajudar os “parentes”. Só não definiu ainda o partido o qual irá se filiar.

Legado

O trabalho dos Yawanawas é inestimável. Recuperaram a sua cultura e ganharam o mundo. O Festival Yawa atrai pessoas de todo o Planeta. Mas o mais importante é que incentivaram outras etnias indígenas a se assumirem através do exemplo que deram. A verdade é que graças a visão do Bira aconteceu uma revolução silenciosa entre os índios do Acre.

Autoestima elevada

Além dos Yawanawas, os Ashaninkas, Poyanawas e Huni Kuins resgataram conhecimentos milenares da floresta que podem ajudar a humanidade. Tanto no aspecto da cura física e espiritual quanto da preservação ambiental. Quem acha que destruindo a natureza para ganhar dinheiro está fazendo um negócio da China prepara-se para enterrar a cabeça num buraco quando começarem as devastadoras consequências climáticas. O pior é que muitas delas já são visíveis.

Txai prefeito

Para acabar com os preconceitos idiotas. As notícias que tenho recebido da gestão em Marechal Thaumaturgo do Isaac Pianko (PMDB) são as melhores possíveis. O Txai é professor e um sábio da floresta. Está governando para a

população inteira e não só para os indígenas como os adversários diziam.

Para ver…

Por outro lado, o ex-prefeito de Thaumaturgo, Aldemir Lopes (PT) deverá ser candidato a deputado estadual. É importante observar a sua votação. Serão dois primos e ex-prefeitos numa busca desenfreada de apoio popular, o Aldemir e o Itamar de Sá (PT).

Delegada na parada

Também encontrei com a delegada Carla Brito (PSB) que teve 12 mil votos para a prefeitura de Cruzeiro do Sul, em 2016. Resta saber quantos voltarão a votar nela para deputada estadual. Ela me disse que vai ampliar a sua base política para outros municípios do Acre, inclusive, Rio Branco.

No mesmo ninho

Uma outra observação política importante a se fazer nas eleições de 2018. Vagner Sales obviamente vai trabalhar pela reeleição da sua filha deputada federal Jéssica Sales (PMDB). Por outro lado, Ilderlei vai apoiar o seu tio Rudilei Estrela (PP) para a Câmara Federal. Os números vindos das urnas vão revelar o que o povo de Cruzeiro do Sul pensa sobre os dois gestores. Façam as suas apostas…