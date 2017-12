Jonas Lima é o padrinho da formatura de alunos de creche no bairro Ayrton Senna, em Rio Branco

O Governo de Sebastião Viana publicou no Diário Oficial do Estado que vai gastar R$ 6.930,00 dispensando licitação com a aquisição de calculadoras para atender as necessidades do Departamento de Finanças, visando manter as condições adequadas dos trabalhos realizados no setor.

O equipamento que ajuda a realizar cálculos matemáticos rapidamente, conhecido como calculadora é um instrumento presente em todos os computadores e até mesmo nos atuais celulares. Mas mesmo assim, o Estado acha necessário a aquisição do equipamento para o departamento financeiro.

O fornecimento das calculadoras será feito pela empresa Tecmaq-LTDA, o Estado fará o pagamento com recursos próprios e prazo de vencimento do contrato é de dois meses.

De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Educação e Esportes a maioria dos setores já utilizam as calculadoras dos computadores e ainda as planilhas eletrônicas. A assessoria também destacou que em se tratando do Departamento de Finanças são realizados trabalhos e conferências utilizando as calculadoras avulsas. Por isso, de acordo com a assessoria, ficar dependendo apenas do computador ou de calculadora de celular não é prudente, ressaltando que talvez no próprio setor de financeiro do jornal, as calculadoras avulsas também são utilizadas.