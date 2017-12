Hospital de Jordão recebe o nome de médico falecido no Mato Grosso do Sul; Dr. Márcio Rogério Camargo

Foi sancionada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira,20, a Lei Nº 3.353, que muda o nome do Hospital Estadual do Município de Jordão para Hospital da Família Dr. Márcio Rogério Camargo.

A mudança de nome trata-se de homenagem ao médico Márcio Rogério falecido dia 16 de abril deste ano vítima de infarto, em sua residência, na cidade de Angélica, no Mato Grosso do Sul.

A morte prematura do médico causou lamento e comoção nos funcionários do Hospital de Jordão, onde o médico trabalhou por muitos anos e deixou muitos amigos. O médico e deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB) foi o autor do Projeto de Lei (PL) que deu o nome do médico ao Hospital de Jordão (AC).