Gladson destina 25 ambulâncias e cinco consultórios odontológicos para atender todos os municípios do Acre

Professores do CERB (Colégio Barão do Rio Branco), tradicional instituição de ensino localizada no Centro da capital, construído nos anos 1950, estão preocupados com a possível redução de turmas de alunos e até a desativação da escola. A medida ainda não foi oficializada pelo governo do Estado, que admite essa possibilidade.

O porta-voz do governo, Leonildo Rosas, informou que “há alguns anos a SEE (Secretaria de Educação) está tentando diminuir o número de turmas por turno, haja vista que já foi de 24 salas em funcionamento, hoje são 20 e a meta é adequar a uma escola padrão, que seriam 12 turmas por turno. Este ano ficaríamos com 14”.

Segundo o porta-voz não há previsão de “fechamento”. Seria uma “reordenamento” proposto pela Secretaria de Educação.

“Para facilitar essa adequação, foi aberto o ensino médio em cinco escolas, dentre elas Colégio Acreano, Diogo Feijó e Carlos Vasconcelos, que estavam com salas ociosas. Mais duas coisas: os alunos das escolas que iriam ser encaminhados para o CEBRB, e que agora vão continuar nas suas escolas aprovaram, a mudança. A outra é que, se houver necessidade, serão abertas quantas salas forem necessárias no CEBRB. A SEE está dialogando com a equipe das escolas e pactuando o reordenamento”, afirma.

Um grupo de professores da instituição de ensino emitiu uma opinião no Facebook sobre a medida do governo.

Para os professores, o governo “parece não estar pesando na balança o impacto que tal medida vai ocasionar em um grande número de alunos, professores e funcionários da escola. Para se ter uma ideia do quadro: a demanda por matrículas no CEBRB já é muito grande com as turmas existentes atualmente! A diminuição das referidas turmas só agravará esse problema; professores que têm uma vida inteira de dedicação na escola correm o risco de ser remanejados devido ao grande número de turmas que precisam para fechar sua carga horária. O mesmo ocorrerá com o quadro de funcionários, pois, com tal medida, buscam reduzir ainda mais um número que já não é adequado”.

Os professores suspeitam que há intenção do governo de usar o prédio do CEBRB futuramente como sede de alguma secretaria de Estado.