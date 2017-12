STF dá 15 dias para Temer responder perguntas da PF sobre Decreto dos Portos

A Central de Abastecimento e Comercialização de Rio Branco (CEASA) mais uma vez promove a Feira Natalina do Peixe e Agricultura Familiar. Realizada pelo sexto ano consecutivo, a Feira acontecerá no período de 20 a 23 de dezembro de 2017, das 03h30 às 17h, através de iniciativa da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal e Agricultura e Floresta (SAFRA), com apoio do Governo do Estado e parceria do Movimento Sindical Rural (Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Branco – STTR e Sindicato dos Extrativistas e Trabalhadores Assemelhados de Rio Branco – SINPASA) e Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (Unisol), além de empresas privadas, como Hernandes Acre LTDA, Ivel Veículos e Star Motos, e empreendimentos solidários do seguimento de artesanato.

Durante os quatros dias de Feira, cerca de 20 piscicultores ofertarão mais de 10 toneladas de pescados ao público, além de 60 de produtores hortigranjeiros comercializando cerca de 100 toneladas de produtos da agricultura familiar, de qualidade e com preços acessíveis.

Segundo o secretário Jorge Fadell, da SAFRA, “desde sua implantação, a CEASA investe na realização de Feiras como estratégia para aumentar o consumo de peixes e alimentos saudáveis pela população de Rio Branco”. E é através dessas feiras que a CEASA vem se consolidando como endereço da comercialização da produção rural do Estado do Acre.

Em 2016, a 5ª Feira Natalina do Peixe e Agricultura Familiar tinha uma expectativa de movimentação financeira de R$ 300 mil, mas movimentou R$ 450 mil. Um volume 50% maior que o esperado. Este ano, a organização estima que os negócios cheguem aos R$ 400 mil. “Ano passado projetamos a venda de 10 toneladas de pescado, mas foram vendidas 20 toneladas. Agora em 2017, estamos trabalhando novamente com a meta de 10 mil quilos. Se tudo der certo, mais uma vez os produtores devem chegar a comercializar acima do estimado”, completou o secretário Jorge Fadell.

A Central de Abastecimento de Rio Branco (CEASA) está localizada Estrada AC-90, 2.003, Bairro Sobral/Transacreana, no Terminal de Integração da Baixada.

