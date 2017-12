Prefeitura de Rio Branco entrega R$ 20 mil em prêmios da campanha nota premiada

Os 11 ganhadores da campanha Nota Premiada do mês de novembro receberam seus prêmios em dinheiro nesta terça-feira, 19, no auditório da prefeitura de Rio Branco, no Centro da capital. Foram entregues pela Secretaria Municipal de Finanças dez prêmios de R$1.000,00 e um de R$10.000,00.

O programa Nota Premiada regulamenta o sorteio de prêmios a pessoas que solicitarem a nota fiscal dos prestadores de serviços estabelecidos na capital acreana.

Mais de cinco mil contribuintes aderiram ao programa e 30 mil cupons foram gerados, informou o secretário de Finanças, Marcelo Macedo. Para o secretário, o programa incentiva a cidadania.

Os prêmios entregues nesta terça são referentes ao mês de novembro. A prefeitura pretende realizar na próxima semana o sorteio referente ao mês de dezembro. A premiação do último mês do ano, dez de R$ 2,5 mil e uma de R$ 25 mil, serão entregues em janeiro de 2018.

“É um incentivo àqueles que tomam serviço e cumprem com sua responsabilidade pedindo nota. A gente espera que no último sorteio, que também vai acontecer neste mês, tenhamos mais 11 contribuintes sorteados”, diz Macedo.

Ivanildo de Melo Santos é casado e pai de um filho. Ele mora com a família no bairro Wanderley Dantas e foi premiado com mil reais, dinheiro que ele vai usar para algumas compras de Natal e Fim de Ano. “Vai ajudar na feira e nas compras de Natal”, diz.

A ganhadora dos R$ 10 mil foi a agente de Segurança Pública, Aline Rodrigues. Com esse dinheiro ela vai pagar dívidas. “Vou pagar dívidas e o que sobrar pretendo viajar”, diz.