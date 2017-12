Marilete Vitorino apresenta projeto que cria 13º salário para ela, seu vice e vereadores

O senador Jorge Viana (PT) teve diversas reuniões com as companhias aéreas brasileiras para mostrar a situação de “quase” isolamento do Acre por falta de voos e lugares nas aeronaves no final do ano. O resultado surgiu neste final de semana quando a Latam enviou um documento ao senador garantindo que no início do ano a companhia terá mais um voo diário na rota entre Brasília-Rio Branco-Brasília.

“O documento oficial do presidente da Latam foi encaminhado para o governador Tião Viana (PT), neste final de semana. Ele informa que a Latam vai começar a vender passagens no começo do ano para mais um voo de Rio Branco para o resto do Brasil através de Brasília. Passaremos a ter dois voos da empresa. É uma conquista que não é só minha, mas de muitos que batalham para termos uma maior oferta de voos,” anunciou Jorge.

A questão de voos no Acre não é luxo, mas uma necessidade devido a distância do Estado do Centro-Sul do Brasil.

“Nós não podemos aceitar que o direito de ir e vir dos acreanos seja cerceado. Temos apenas duas companhias, a GOL e a Latam, que oferecem voos abaixo do que a nossa população precisa. A escassez de assentos torna a passagem caríssima. Talvez a mais cara do Brasil e eu tenho lutado muito contra isso. É um direito do acreano ser tratado como um brasileiro,” garantiu Viana.

Possibilidade de voos extras

Para atender a natural demanda maior de procura no período das festas de final de ano, Jorge Viana, continua lutando para as empresas colocarem voos extras.

“Além dos preços absurdos das passagens não têm lugares para vários dias daqui até o final do ano. Que esse exemplo da Latam possa ser seguido pela GOL. Mesmo porque o Aeroporto de Rio Branco depois de uma luta grande do governador Tião Viana recebeu um investimento de mais de R$ 100 milhões de reais, entre a pista e o terminal de passageiros. Sei que é difícil colocar voos extras, mas as companhias podem utilizar aviões maiores. Por exemplo, eu vim para o meu recesso parlamentar pela Latam numa aeronave A320 que é menor. Mas eles têm o modelo A321 que pode transportar muito mais passageiros e que antes estava vindo pra cá. Se as companhias colocassem os seus maiores aviões aumentariam as ofertas de assentos,” ressaltou o senador acreano.

Jorge tem consciência da importância à população ter disponível voos para se integrar economicamente e socialmente ao resto do país. Por isso acha que o caminho é a união entre os políticos. “Toda a classe política deve se unir ao Governo do Estado para conseguirmos aumentar esse número de voos que significa também a redução do preço das passagens,” concluiu.