Major Rocha e OAB traçam estratégia para o fim das pensões de ex-governadores

Após o anúncio pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) do Acre, da autorização para exportação de carne suína do Brasil para a Bolívia, a partir da Dom Porquito, o deputado estadual Nicolau Junior (Progressistas) defende a redução nas tarifas de exportações entre os dois países, para aumentar a geração de emprego e renda.

“Recebemos informações de que através do Mercosul já existem tarifas zero com o Chile e o Peru para mais de 90% dos produtos negociados entre os dois paises. Estamos solicitando informações através do gabinete do senador Gladson Cameli sobre as negociações bilaterais entre Brasil e Bolívia para diminuir os impostos e incentivar ainda mais o mercado” garantiu Nicolau.

Ao acompanhar a comitiva do senador Gladson Cameli no Alto Acre e as visitas feitas à planta de exportação Dom Porquito, Nicolau enfatizou o novo momento econômico para o Acre e a praticidade dada pelo ministro Blairo Maggi na liberação de exportação.

“Não podemos deixar de enfatizar a participação do governo do estado nesse processo, mas é preciso ressaltar a vontade de fazer do ministro Blairo Maggi, ele não está medindo esforços para inserir o Acre nessa modalidade econômica” disse Nicolau.

Para Nicolau, quanto mais a indústria exportar, maior será o número de novos empregos gerados e o aquecimento da economia regional. Ele lembrou que o Juruá é um dos compradores dos produtos da Acreaves e da Dom Porquito.

“Segundo o empresário Paulo Santoyo, os empregos serão triplicados a partir da entrada do Acre no mercado andino e também na região amazônica. A geração de emprego é uma das melhores notícias para a dignidade das pessoas e o aquecimento da economia regional”, observou o deputado.