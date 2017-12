Inscrições para o Prêmio de Jornalismo do MPAC vão até dia 29 de dezembro

Encerram no dia 29 de dezembro as inscrições para o 8º Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). Já as inscrições para o ‘Prêmio Atitude – Pequenas ações transformam o mundo’ encerram nessa quarta-feira (20). A cerimônia de premiação de ambos eventos acontece no dia 12 de janeiro.

O Prêmio de Jornalismo tem a finalidade de incentivar a inserção na mídia de notícias sobre a atuação do MPAC, reconhecendo e estimulando a atuação da imprensa como difusora de informações e formadora de opinião.

O convidado desta edição é o jornalista e historiador Fábio Menegatti. Jornalista profissional há 17 anos, Menegatti atua na Rede Record de Televisão em São Paulo e já participou de coberturas especiais na China, México e Haiti, além de ter feito a cobertura especial sobre a cheia do rio Madeira e o isolamento do Acre em 2014. Foi finalista do Prêmio Esso em 2015 e vencedor do Prêmio Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho em Direitos Humanos (Anamatra) em 2014.

Acesse o link premiodejornalismo.mpac.mp.br e preencha seu formulário de inscrição. O formulário preenchido, juntamente com a publicação inscrita, deve ser entregue na Diretoria de Comunicação do MPAC.

Prêmio Atitude

Qualquer pessoa que tenha um trabalho social nas áreas de Responsabilidade Social, Destaque Ambiental, Inovação, Educação, Infância e Juventude, Saúde e Direitos Humanos pode inscrever-se no site https://goo.gl/fMNofd ou pelo facebook www.facebook.com/mpatitude até essa quarta-feira (20).

O Prêmio Atitude tem a intenção de identificar, divulgar e difundir práticas que contribuam para o aprimoramento da cidadania e reconhecer e criar referências quanto às melhores ações ou práticas sociais desenvolvidas.