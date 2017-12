Governo do Estado do Acre deve mais de R$ 390 mil em contratos atrasados de apenas uma cooperativa

Os representantes de empresas terceirizadas e cooperativas entraram em desespero com o atraso nos repasses dos contratos de prestação de serviços mantidos com várias pastas do governo do Acre. O rombo seria superior a R$ 10 milhões podendo ocasionar o atraso no pagamento dos salários de milhares de trabalhadores que integram cooperativas ou mantêm vínculo empregatício com empresa terceirizada.

Segundo informações repassadas pelo deputado Nelson Sales (PP), que participou de uma reunião com cooperados e empresários de terceirizadas, “a dívida é grande. Posso dar como exemplo o caso da Coopeserge, uma cooperativa que está com o repasse atrasado em 18 contratos, totalizando R$ 390 mil. Os cooperados correm um sério risco de ficarem sem seus salários no nesse final de ano”, destaca o parlamentar.

Sales destaca que a prioridade do governo seria manter a folha de pagamento dos servidores efetivos em dia para continuar com o velho discurso que as administrações petistas não atrasam salários. “O governo do PT demonstra um total desrespeito ao trabalhador que garante suas consecutivas eleições, tratando essas pessoas como bagaço de laranja descartados na primeira oportunidade”, destaca o deputado.