TSE aprova calendário eleitoral de 2018; normas sobre voto impresso e ‘fake news’ ficam para março

Pelo menos 200 famílias de comunidades carentes de Rio Branco que teriam pouco ou praticamente nada para comer na semana do Natal ganharam um motivo para sorrir e celebrar. Elas receberam, no último domingo,17, cestas básicas que foram entregues pelos voluntários do Projeto Criança Feliz nos bairros Caladinho, Hélio Melo (popularmente conhecido por Sapolândia) e em becos do bairro Wanderley Dantas.

Os sacolões continham cinco quilos de arroz, feijão, macarrão, café, leite, sardinha, farinha, bolacha, trigo, açúcar, óleo e outros produtos, totalizando 17 itens. Além dos alimentos, algumas cestas também continham a Bíblia Sagrada.

“Nossa intenção é doar não apenas alimentos, mas, sobretudo, trazer uma mensagem de Deus para essas pessoas. O Senhor está à frente deste projeto e por isso que a cada ano temos nos superado e nos esforçado ao máximo para ajudar os mais necessitados”, afirma Everton Vieira, um dos voluntários do Projeto Criança Feliz.

A família da dona de casa Antônia Nascimento, moradora do bairro Hélio Melo, foi contemplada com uma cesta básica. Mãe de três filhos, ela comenta que a ajuda chega em um momento extremamente oportuno. “Realmente não teríamos muita coisa para comer neste fim de ano. Não tenho dúvida de que essa é uma bênção de Deus, Ele nunca nos desampara. Nossa total gratidão a essas pessoas que vieram deixar sacolões na porta de nossas casas”, ressalta Antônia.

Além das três toneladas em cestas básicas doadas nesta semana, o Projeto Criança Feliz também entregou em 2017 mais de quatro mil brinquedos e garantiu a alegria no 12 de Outubro em 10 bairros carentes de Rio Branco e dois de Senador Guiomard. Naquela ocasião, as crianças também ganharam doces, refrescos, além de assistirem peças teatrais de palhaços da JOCUM. Para conhecer mais sobre o Criança Feliz, acesse a página do projeto no Facebook

