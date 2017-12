Rodoviária de Salvador se prepara para o movimento de final de ano

A data mais esperada pelas famílias e amigos para viajar está chegando, as férias de verão. Junto com o réveillon, o mês de janeiro bate recordes de passageiros nos aeroportos e rodoviárias de todo o país. Por isso, quem deseja viajar com tranquilidade deve ficar atento à alguns detalhes, principalmente nas rodoviárias.

A primeira e principal dica é: compre as passagens com antecedência. Além de conseguir preços e poltronas melhores, evita transtornos, filas e até mesmo de perder a viagem por falta de assento.

No dia do embarque, confira sempre o horário e a plataforma de embarque e chegue com antecedência para evitar correrias no terminal. Além disso, todo cuidado com a segurança é importante. Com as rodoviárias cheias, os ladrões conseguem atuar de forma mais fácil, por isso, evite sacar dinheiro nos caixas que ficam nos terminais. Se for imprescindível, fique de olho nas malas e em quem estiver ao seu redor. Na hora de comprar água, revistas e jornais para a viagem, evite deixar grandes quantias de dinheiro à mostra.

Outra dica da viação reunidas é quanto à alimentação no dia da viagem, evite os excessos, as comidas gordurosas e a ingestão de alimentos com os quais não está habituado. Mantenha o corpo hidratado, bebendo água ou suco durante o trajeto. Se usar medicamentos, leve-o na viagem e deixe sempre em lugar de fácil acesso, caso necessite usá-lo durante a viagem. E, não abuse de sedativos para dormir no ônibus – eles diminuem os reflexos e podem fazer você se machucar ou até mesmo passar do seu ponto de parada.