Projeto Criança Feliz entrega cestas básicas para mais de 200 famílias de bairros carentes da capital acreana

Duzentos e dez atletas, entre homens e mulheres, disputaram no ultimo domingo (17), no Espaço Primor’s, I edição da Friends Of The Race, corrida com obstáculos.

Organizado pela Acre Running, empresa especializada em corridas pedestres, o evento teve o patrocínio da Verde Vida.

A prova foi disputada em terreno variado, estrada de chão – terrenos acidentados – trilha, com uma distância de 04 km e 19 obstáculos construídos e naturais.

Os atletas foram distribuídos por categoria de faixa etária. A primeira bateria largou as 6:40h. Nela os atletas tiveram 3 tentativas para executarem cada os obstáculo. Aqueles que não completavam os mesmos, pagavam uma pena para poder seguir ao próximo obstáculo.

Os participantes que concluirão a corrida encararam os seguintes obstáculos: Corrida com corda nos pés, saltando o muro, levantamento de peso, túnel de pneus, tanque de água, travessia de córrego, hidratação com chá de pau tenente , piano, travessão, mesa de alimentação com bicho do coco, transporte de madeira, rastejo, tronco de equilíbrio, passagem por barragem, escada de cordas suspensas, cordas entrelaçadas, transposição pelo açude, rampa de assalto, cortina de fios elétricos.

Vencedores:

CATEGORIA 16 – 25

Masculino

1º João Victor Souza

2º Giovane Araújo

3º Wesley Sampaio

Feminino:

1º Paulinha Santos

2º Caroline Sousa

3º Jade Isabelle Mesquita

CATEGORIA 26 – 35

Masculino:

1º Francisco Jevisson

2º Victor Charbel

3º Jucelino Brasil

Feminino:

1º Sonaira de Araújo

2º Naiara Bezerra

3º Mércia Amorim

CATEGORIA 36 – 45

Masculino:

1º Rodrigo Minuano

2º Samir da Silva

3º Antônio Francisco

Feminino:

1º Edineida Gomes

2º Maísa Bichara

3º Marilena Moreira da Costa

CATEGORIA 46 – 55

Masculino:

1º Ronaldo Alves

2º Antonio Lisboa

3º Orildo Cordeiro

Feminino:

1º Edna Martins

2º Euzenir Maciel

3º Socorro Charbel