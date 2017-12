Prefeitura de Rio Branco lança campanha de intensificação de combate ao Aedes na capital

A Prefeitura de Rio Branco, por meio das secretarias de Saúde (SEMSA) e de Serviços Urbanos (SEMSUR), lançou nesta segunda-feira, 18, na Praça do Calafate, a campanha de inverno com intensificação das ações para o combate ao mosquito Aedes aegypti. Com o lema “Não deixe o mosquito mudar a sua história”, a campanha chama a atenção sobre a importância de eliminar os focos do Aedes e alerta quanto às consequências das doenças causadas pelo mosquito, como a chikungunya, zika e dengue.

Da Praça do Calafate, as equipes da SEMSA saíram em visita ao bairro e adjacência, abordando os moradores com distribuição de panfletos, repasse de orientações e fazendo a inspeção nas residências. Sob orientação da SEMSA, a frentes da SEMSUR deram continuidade à retirada de lixo e entulho que podem servir como criadouros do mosquito. A operação mobiliza 250 pessoas e 30 equipamentos das secretarias envolvidas na ação.

“A meta é realizar quatro visitas domiciliares ao ano. Nosso esforço é para que os moradores recebam a orientação adequada e possam colaborar conosco para evitar a proliferação do mosquito. Começamos pelo Calafate por estar entre os locais com maior índice de infestação”, explicou o secretário de saúde, Oteniel Almeida.

De acordo com a diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da SEMSA, Socorro Martins, é necessário o envolvimento de poder público e comunidade para o sucesso da Ação. “Precisamos agir rápido para evitar que haja uma epidemia das doenças caudadas pelo Aedes. Nossos Agentes de Endemias vão atuar fortemente nas localidades, verificando a situação dos quintais, passando orientações sobre a importância da manutenção dos quintais limpos e caixas d’água tampadas, já que o LIRAa [Levantamento rápido de índices para Aedes aegypti] aponta que os focos maiores são as caixas d’água e outros recipientes que podem acumular água onde o mosquito se reproduz”, destaca Socorro Martins.

Ainda de acordo com a diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da SEMSA, o último LIRAa um apontou aumento do índice de infestação nos imóveis dos bairros da capital, daí a necessidade do envolvimento cada vez maior da população no combate ao mosquito. O índice de infestação do LIRAa realizado em novembro foi de 7 %, o que significa que de cada 100 casas, 7 têm a presença do mosquito, sendo que o anterior, que era de setembro, foi de 5% dos imóveis visitados. Mais de 90% dos focos são encontrados dentro dos domicílios

As ações de combate ao Aedes realizadas durante todo o ano e intensificadas no período de chuvas tem sido fundamental para a redução do número de casos de dengue em Rio Branco. No ano de 2010 foram diagnosticados 30 mil casos de dengue em Rio Branco, este ano forma menos de 300. “Apesar do bom resultado não podemos baixar a guarda. O apoio da população tem sido fundamental, esperamos que a comunidade continue colaborando com a gente”, destacou o prefeito Marcus Alexandre.

