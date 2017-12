Preço da gasolina sobe no país há sete semanas seguidas e bate recorde

Depois que o ac24Horas denunciou com exclusividade a falta de vagas nos voos no Acre para viagem em dezembro e na primeira semana de janeiro de 2018,a LATAM anunciou que vai aumentar mais uma frequência no estado. A partir de 11 de maio a companhia terá um voo decolando de Rio Branco para Brasília às 0h40 de segunda-feira à sábado.

De Brasília para Rio Branco a LATAM terá um voo decolando às segundas, sextas e domingos sempre às 22h25. A LATAM já oferece um voo sem escala de Rio Branco para Brasília e outro no sentido contrário. As passagens para essas novas frequências já estão sendo vendidas no site da companhia. Para viagem no mês de maio é possível comprar as passagens de ida e volta por R$ 994,32, com taxas de embarques incluídas.

O senador Jorge Viana (PT) postou no twitter mensagem comemorando os novos voos e informou que está tentando junto a LATAM o lançamento de voos extras partindo do Acre. No site da companhia estão esgotadas as passagens para quem pretende embarcar no Acre. Só há vagas nos voos da LATAM para quem pretende viajar a partir de 6 de janeiro de 2018.

Na Gol há vagas nos voos de Rio Branco para Brasília para quem pretende viajar nos dias 25 e 31 de dezembro. De Rio Branco para Cruzeiro do Sul ou Porto Velho são poucos assentos disponíveis para quem pretende viajar em dezembro e na primeira semana de janeiro de 2018. A Gol informou que não pretende lançar voos extras para atender o Acre.

FONTE: TUDO VIAGEM