Homicida que fugiu por buraco no teto de hospital se encontra há sete dias foragido, em Rio Branco

Acusado de homicídio qualificado foge por buraco no forro do telhado do hospital Santa Casa de Misericórdia no bairro do Bosque em Rio Branco. O foragido Adaildo de Freitas Ferreira, 32, conseguiu fugir na madrugada de segunda-feira (11) quando aguardava por um procedimento cirúrgico para a retirada de um fragmento de arma de fogo alojada próximo de sua coluna vertebral.

Adaildo, que estava sendo escoltado por agentes do Instituto Administrativo Penitenciário (Iapen), passou do quarto que estava para um ao lado na finalidade de trocar a roupa, quando aproveitou para fugir. Ferreira estava preso em regime provisório aguardando sentença de seu suposto crime. Segundo informações, a fuga do detento teria sido facilitada.

As buscas pelo foragido continuam e completaram nesta segunda-feira (18) sete dias.

De acordo com o diretor do Iapen em exercício, Aberson Carvalho, que falou com à reportagem do ac24horas na manhã desta segunda-feira (18), por telefone, o preso continua foragido e as investigações administrativas dentro da corregedoria seguem no objetivo de analisar se houve facilitação na fuga do preso.

Aberson também explicou que o preso no momento da fuga estava sendo escoltado por dois agentes do Iapen na Santa Casa de Misericórdia. “As ações para a captura de Adaildo Ferreira continuam”, destacou o diretor do Iapen.