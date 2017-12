Tucanos pedem apoio de Márcio Bittar e do PMDB para indicar Veloso como vice

Destacando a história do PSDB como principal estabilizador da economia brasileira com o plano real, queda da inflação e o pedido do secretário da executiva tucana para o pré-candidato ao Senado Federal Márcio Bittar e os dirigentes do PMDB apoiar a indicação de Eduardo Veloso como vice do senador Gladson Cameli (PP) em 2018. Os tucanos do Acre, ao comando do deputado Federal WherleS Rocha (PSDB), reconduzido à presidência do partido novamente, realizaram a posse da nova direção regional e dos 22 municípios com um grande festa no hotel Terra Verde na noite deste sábado (16).

O evento realizado no auditório e hall do hotel ficou tomado pelos convidados e dirigentes estaduais e municipais do PSDB. O senador Gladson Cameli, o ex-deputado Márcio Bittar, a presidente do PSDB mulher Mara Rocha e o médico Eduardo Veloso, cotado para ser vice, se fizerem presente a festa tucana.

Para o presidente da sigla, Wherles Rocha, o partido a nível de Brasil tem tomado questão por medidas importantes para a melhoria do país e tem deixado muito à vontade seus parlamentares na tomada de decisão. “O PSDB no Acre tem demonstrado o compromisso com a oposição e sua importância nas estratégias da posição. Estaremos juntos para tirar o Acre desse atraso que estamos a 20 anos nos governos do PT”, disse Rocha, destacando a força política da sigla ao senador Gladson.

Márcio Bittar que também fez uso da palavra disse que apesar das divergências dentro a oposição, o objetivo é unir forças para derrotar o PT no Acre propondo uma nova política de desenvolvimento para o Estado.

Antes de Rocha encerrar a solenidade de posse, Gladson Cameli falou que ouve muitas críticas dentro da oposição e tem usado de forma construtiva, mas que a oposição precisa ser mais unida para poder enfrentar o poder da máquina do governo usada pelo governador Sebastião Viana.

“Nossos adversários falam que vão me derrotar nos debates, eu quero que aconteça esses debates diariamente. Quando eles falarem que precisa de experiência para governar, direi que não quero a experiência deles com a Polícia Federal batendo na porta de madrugada. Teremos uma equipe formada por competentes membros desta oposição. Parabenizo o PSDB pela festa e estaremos juntos para garantir as políticas necessárias para tirar o estado do atraso que se encontra hoje”, finalizou Cameli.

Ao final da solenidade, o secretário do PSDB, Arthur Neto, fez um discurso pedindo ao pré-candidato Márcio Bittar que apoiasse juntamente com a direção do PMDB o nome do médico Eduardo Veloso como vice de Gladson Cameli. “Márcio, o deputado Rocha abdicou de uma candidatura ao Senado que o PSDB estava construindo para que a oposição pudesse marchar unida. Temos este direito de indicar o vice. Então nos ajude a construir isso”, pediu o secretário da sigla.