Promoção exclusiva: passagens aéreas de ida e volta do Estado do Acre para o Rio de Janeiro por R$ 776

A LATAM terá um segundo voo diário de Rio Branco para Brasília a partir de 11 de maio de 2018, conforme o ac24Horas divulgou com exclusividade neste domingo. Agora a companhia lançou uma promoção imperdível de passagens aéreas. De Rio Branco para o Rio de Janeiro é possível comprar as passagens aéreas de ida e volta por R$ 776,80 com taxas de embarques incluídas, conforme mostra na imagem abaixo.

A promoção de passagens por R$ 776,90 está disponível para embarque no dia 17 de abril e retorno no dia 26 de abril. Para demais datas de março ou maio do ano que vem os bilhetes de ida e volta de Rio Branco para o Rio de Janeiro estão disponíveis por R$ 884,90. Essa oferta já está com as taxas de embarques incluídas.

De Rio Branco para São Paulo a LATAM está vendendo aos bilhetes aéreos de ida e volta por R$ 885,39. Para Fortaleza a viagem sai por R$ 884,90, valor de ida e volta com as taxas de embarques incluídas. Todos os destinos nacionais da LATAM estão sendo vendidos com descontos especiais.

Os menores preços estão disponíveis para viagens nos meses de março, abril, maio e junho de 2018 sempre às terças, quartas e quintas. Lembrando que nesta época do ano você encontra hotéis em promoção por ser baixa temporada. As ofertas estão disponíveis para compra até às 8 horas (horário de Brasília) de segunda-feira (18/012). Como são poucos assentos promocionais a dica é garantir logo as suas passagens.