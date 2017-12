Jenilson visitará comunidades ribeirinhas do rio Tarauacá

deputado estadual Jenilson Leite ( PCdoB) começa neste domingo (17) mais uma viagem pelas margens do rio Tarauacá. Ele sairá de Jordão e descerá até o município de Tarauacá.

Desde que assumiu o mandato, Leite tem aproveitado o recesso para fazer este tipo de percurso nas comunidades ribeirinhas do Estado. O legislador já viajou por todos os rios do Acre, aonde tem habitantes, além de visitar todas as 22 cidades acrenas.

A Viagem será concluída no dia 22. No dia 18 o deputado participará de uma atendimento de saúde no seringal Alagoas com a equipe da secretaria municipal de saúde de Jordão, com o Prefeito Elson Farias, o vereador Roberto Rodrigues, vereador Dê Dias, onde Jenilson como médico, ajudará no atendimento.

Além do deputado Jenilson e o gerente do depasa de Jordão Luís Meleiro, se integrará a equipe no seringal união já na área do município de Tarauacá, o presidente da Câmara de Vereador de Tarauacá Carlos Tadeu, e Lauro Benigno, ambos do PCdoB, vão de encontro do parlamentar. O presidente do PCdoB tarauacaense Chagas Batista também faz parte da comitiva.

Na viagem, o parlamentar fará a prestação de conta das ações do seu mandato, mais especificamente daquelas em prol da população jordanense. Também é um momento para ouvir os reclames dos moradores, e buscar a solução junto ao executivo acreano como o deputado tem feito.

Para o deputado, visitar as comunidades in loco é importante porque se conhece a realidade de perto. Além disso , o deputado salienta que o mandato não é feito apenas no gabinete. ” Precisamos sair para ouvir o povo, saber suas necessidades e buscar as soluções junta aos órgãos competentes”.

No sábado (16), esteve na comunidade Boa Vista no rio Jordão, na qual participou de atividades com os moradores.